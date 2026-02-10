Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el actor Gonzalo Rei, conocido rostro de 'Padre Casares' y voz del Mestre Mutenroi en 'Dragon Ball Z'

Es unos de los rostros concidos de las series de televisión gallegas, tras una carrear iniciada en el teatro y el doblaje de la mano de Vidal Bolaño

Gonzalo Rei, como Crisanto en 'Padre Casares'

Gonzalo Rei, como Crisanto en 'Padre Casares' / Cedida

Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

El mundo artístico de Galicia despide este martes al actor Gonzalo Rei Chao (1945-2026), conocido por interpretar distintos papeles en populares series gallegas, como el de padre Crisanto en Padre Casares. Gonzalo Rei iba a cumplir esta semana 81 años.

La Academia Galega do Audiovisual ha lamentado el fallecimiento de este actor que participó en numerosas series, películas y proyectos de doblaje. De hecho, él puso voz al Mestre Mutenroi en la serie de dibujos animados Dragon Ball Z que entró en miles de hogares gallegos durante muchas tardes a través del Xabarín Club, convirtiéndose en serie de referencia para los más pequeños de la casa.

Además, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia ha lamentado la del intérprete. "Desde la AAAG queremos dar el pésame y acompañar a su familia y amistades. Que la tierra le sea leve", señalan.

Discípulo de Vidal Bolaño

Gonzalo Rei Chao inició su carrera de actor, como la mayoría, en el mundo del teatro, en concreto en la Escola de Artes Escénicas da Estrada, de la mano de Roberto Vidal Bolaño. Sus inicios estuvieron muy vinculados al doblaje, dando voz a personajes de series emblemáticas de la Televisión de Galicia como Érase unha vez... o home, el Mestre Mutenroi en Dragon Ball Z o en películas como A lingua das bolboretas, donde puso voz a Don Gregorio.

En 1989 dio el salto a la televisión con la serie ¿Imos aló?, participando también en Pradolongo o Padre Casares, quizás su papel más reconocido por el gran público como el cura don Crisanto.

