Estudio de la UB
Estimular el cerebro desde temprano puede frenar el Alzheimer incluso en fases avanzadas
El estudio con modelos animales del Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona muestra que la participación cognitiva a edades tempranas podría tener efectos protectores duraderos en el cerebro
EP
Un equipo del Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBneuro) ha descubierto que la estimulación cognitiva precoz y "sostenida" puede ayudar a preservar la función cerebral y memoria en el Alzheimer, incluso en puntos avanzados de la patología.
Publicado en 'iScience', el estudio se ha llevado a cabo con modelos animales y revela también que los machos responden mejor que las hembras a la intervención cognitiva para retrasar la aparición de la enfermedad, informa la UB en un comunicado este martes.
Se sometió a los animales a un entreno cognitivo repetido a lo largo de toda la vida, y la función cerebral se evaluó con resonancia magnética funcional longitudinal en reposo, pruebas conductuales de memoria y análisis moleculares y celulares "exhaustivos".
La preservación de la conectividad cerebral se asoció con un mejor rendimiento de la memoria a edades más avanzadas: esto, según la investigadora Guadalupe Soria, "refuerza la idea de que la participación cognitiva en las primeras etapas de la vida puede tener efectos protectores duraderos sobre la función cerebral", apunta.
En cuanto a la estimulación cognitiva, las hembras mostraron mayores niveles basales de proteínas relacionadas con la función sináptica y la plasticidad, "lo que sugiere una mayor resiliencia molecular intrínseca"; y los machos se beneficiaron más del entreno cognitivo, con una conectividad cerebral sostenida y un mejor rendimiento de la memoria.
Los resultados refuerzan la evidencia de que la enfermedad de Alzheimer "progresa de forma distinta en hombres y mujeres" y que habría que adaptar las estrategias preventivas o terapéuticas para abordar esta patología neurodegenerativa.
