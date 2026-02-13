La guía europea de la depresión antes y despúes del parto reclama un cribado psicológico a todas las mujeres

La primera guía europea para la prevención y el tratamiento de la depresión antes y después del parto reclama deforma encarecida un cribado -es decir, una comprobación- a todas las mujeres antes y después del parto para prevenir la depresión en este período tan sensible. Una fase crítica que afecta, como mínimo, a dos generaciones a la vez. La depresión posparto afecta a más del 17% de las mujeres, y la depresión durante el embarazo afecta al 20% de las mujeres.

La depresión previa al parto y posterior al mismo es diferente de la tristeza posparto, que se da en la mitad de casos durante los primeros días después de parir y que no es un trastorno sino "una afección" transitoria.

En cuanto al embarazo, la guía, recientemente traducida al castellano, recomienda, para el embaraza, además del cribaje a todas las mujeres. En cuanto a la prevención, la recomendación básica es la de la atención psicológica y psicosocial para mujeres en situación de riesgo y, en menor medida, las intervenciones psicológicas o la actividad física.

Tras el parto

En casos de depresión durante el embarazo, la recomendación es la de terapia cognitivo conductual y, en ocasiones también los fármacos antidepresivos. En menor medida, cuestiones adicionales como el yoga, el masaje, la EMTr (estimulación magnética transcraneal), el masaje y la actividad física.

Para las mujeres que llegan al embarazo ya tomando antidepresivos pero sin episodios agudos, la guía recomienda considerar la reducción del medicamento si no tienen antecedentes. Y mantenerlo si tiene antecedentes graves de depresión: "Se recomienda encarecidamente a las mujeres con depresión grave y/o recurrente que no interrumpan la medicación antidepresiva durante el embarazo debido al mayor riesgo de recaída".

Tras el embarazo, la guía también propone llevar a cabo un cribaje generalizado y si el resultado está por debajo de los resultados límite, llevar a cabo una prevención psicológica y psicosocial. Si supera ciertos límites en cuanto a la depresión, se procederá a una evaluación clínica adicional por parte de un profesional de la salud mental. En función de la gravedad de la depresión, el tratamiento se basará -si no es grave- en terapia cognitivo conductual acompañada de actividad física o terapia interpersonal y apoyo de pares (de otras personas con trastorno depresivo). Si es grave, se deberán vigilar los síntomas y resultados maternos y neonatales y administrar antidepresivos y la terapia cognitivo conductual.

Dicho todo lo cual, las guías "no sustituyen al juicio clínico en el diagnóstico y la atención personalizada teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada paciente".

Atender el contexto social y económico

La guía llama a tener en cuenta que "las experiencias y dificultades de las mujeres durante el embarazo y el posparto pueden variar enormemente en función de factores como la situación socioeconómica, el acceso a la educación, las oportunidades de empleo y las redes de apoyo social". Las normas culturales y las expectativas sociales también ejercen "una presión considerable" a las mujeres en este período vital. Por ello esta recomendación europea pide que la atención a las mujeres tenga en cuenta este contexto socioeconómico y estas cuestiones culturales.

Falta de recursos homogéneos

La guía lamenta que en el conjunto de Europa los recursos para estas mujeres sean muy distintos según el país y según la región de cada uno de estos países comunitarios: "Estas disparidades de recursos crean oportunidades desiguales en lo que se refiere a la prevención, la detección precoz y la intervención y atención adecuadas para las personas que sufren depresión periparto", afirma el texto, que llama a los responsables políticos y los gestores sanitarios a "minimizar" estas carencias para que las mujeres tengan un acceso equitativo a los servicios de salud mental.

Culpa, vergüenza, efectos en el bebé

La depresión antes y después del parto tiene un impacto múltiple. De entrada, afecta a la madre y a su bienestar, con síntomas de culpa, pérdida de interés por hacer actividades, vergüenza, irritabilidad o incluso ideas suicidas. Hay más consumo de tabaco y otras drogas y un control inadecuado del embarazo.

Para el feto, para el posterior bebé, las consecuencias estudiadas son que la gestación será probablemente más corta, un peso menor al nacer y una puntuación APGAR (aspecto, pulso, irritabilidad, actividad y respiración) más baja, o más tiempo en incubadora. También son más frecuentes las dificultades en el vínculo o la lactancia.

En los niños

En estudios de niños mayores, las consecuencias de la depresión materna son emocionales -problemas de conducta, cognitivos y de lenguaje o necesidades educativas especiales. Los padres también desarrollan mayor riesgo de problemas de relaciones, incluyendo una baja satisfacción marital y dificultades para hacer frente a las emociones maternas, así como depresión paterna.