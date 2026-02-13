Terremoto
Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga
El temblor registrado en Cortes de la Frontera ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8
EP
Dos terremotos surgidos en Andalucía han hecho temblar varios puntos de la provincia de Málaga esta noche.
Uno de ellos ha tenido epicentro en Cortes de la Frontera y ha registrado una magnitud de 3,8. Por otro lado, uno de 2,4 de magnitud, ha surgido con epicentro en Ubrique (Cádiz), pero también se ha sentido en municipios malagueños.
Terremoto en Cortes de la Frontera
El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN.
Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- La carrera por el Rectorado de la USC se decidirá entre Crujeiras y Flores
- Tres locales de Santiago donde todavía puedes tomar café desde 1,20 euros