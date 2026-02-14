El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana

La borrasca Oriana dejará hoy rachas de viento huracanado de hasta 140 kilómetros por hora en algunos puntos de Castellón y registros superiores a los 100 km/h en el resto de la Comunitat Valenciana. La situación en las comarcas septentrionales es de "peligro extraordinario". Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso de nivel rojo en toda la provincia de Castellón hasta la medianoche del sábado y varios de nivel naranja en el resto de zonas de la autonomía. A última hora de la tarde la caída de un árbol a la altura de Gandia obligaba a cortar dos carriles en sentido Alicante. La intervención de los bomberos permitió la apertura paulatina de la calzada.

Esta situación provocó ayer una cascada de cancelaciones en actividades deportivas, con la suspensión de todos los partidos de la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y otras competiciones de baloncesto. También festivas, con el Año Nuevo Chino en València, el Euroclub en Benidorm o los carnavales en municipios como Villar del Arzobispo como principales damnificados. Además, Consum cerrará hoy sus 35 supermercados en la provincia de Castellón porque "la seguridad es lo primero". Ayer, viernes, el puerto de València se vio obligado a cerrar sus instalaciones, tanto de entrada como salida, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Debido a estas previsiones, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat emitió un doble mensaje Es-Alert a las 18.07 horas del viernes, aunque con mensajes diferentes para la provincia de Castellón, donde hay activo un aviso rojo, un riesgo que se indicaba en el texto; y para las de Valencia y Alicante. Sin embargo, las recomendaciones eran las mismas en ambos casos: evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias al 112. Asimismo, el mensaje pedía seguir las indicaciones de las autoridades y solo en caso de emergencia llamar al 112.

Restricciones al volante

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación de anoche con todas las administraciones y todos los servicios de Emergencias, trasladó que se solicitó a la DGT que los vehículos pesados circulen únicamente por el carril derecho, y prohibir que puedan realizar adelantamientos en las carreteras. También pidió limitar la velocidad de todos los vehículos por precaución.

Máxima precaución

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, aseguró en su comparecencia del mediodía que la de hoy sábado sería una jornada "muy compleja y complicada" y pidió "máxima precaución". Uno de los principales peligros se da en la carretera porque, como explicó Rodríguez, "las rachas fuertes de viento tienen un fuerte impacto en la conducción". Tomar medidas preventivas, puede ayudar a "evitar incidentes" y no complicar la gestión del "episodio" a las autoridades.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia tiene preparado el dispositivo para actuar en caso de incidencias. Según explica el Inspector Jefe, Jorge Gil, en este tipo de episodios las principales intervenciones se "centran en la retirada y aseguramiento de elementos desplazadas o con riesgo inminente de caída sobre la vía pública". Los más habituales son cornisas, toldos, antenas, carteles y vallas publicitarias, planchas metálicas, placas, tejas, cubiertas y farolas; también las ramas y árboles.

Lluvia ayer al mediodía en la ciudad de València. / Francisco Calabuig

El periodo con más viento

El actual episodio de poniente comenzó el 20 de enero, según los registros de la Aemet, y, aunque con jornadas de distinta intensidad, se ha convertido ya en el episodio con más recorrido de viento desde 1982; son más de 23 días consecutivos de ráfagas intensas provocadas por la concatenación de borrascas que ha azotado la Península Ibérica en el último mes. En el suroeste, han dejado lluvias de gran intensidad y provocado inundaciones en puntos de Andalucía; y, en la vertiente mediterránea, el principal protagonista ha sido el viento. Según explicaba el lunes el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, se trata de una situación atmosférica "no habitual" y pronosticaba que este sábado se pondrá fin al episodio ventoso. Se espera que el de hoy sea el día más complicado, seguido del 4 de febrero cuando se registró una máxima de 154 kilómetros por hora en Buñol, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Efectos ya ayer

El conseller de Emergencias señaló un total de 346 incidentes relacionados con el episodio de viento ayer en la Comunitat Valenciana. El prólogo de la jornada de hoy se produjo ayer con el cierre del puerto de València antes mencionado e incidencias en algunos puntos de la autonomía. En Cullera, por ejemplo, registros de hasta 135 km/h en la zona del Dosel del Faro alteraron la morfología de las dunas. Las rachas desplazaron la arena y llegaron a cubrir, en algunos momentos, la carretera que conecta el núcleo urbano con el Faro.

Un árbol caído en el barrio de Campanar desde hace días. / ED

Asimismo, se produjo la cascada de cancelaciones de actividades deportivas y festivas en múltiples municipios. Además de las mencionadas, se ha suspendido el Sábado Ramblero y el Carnaval en Alicante; así como las actividades al aire libre en València, Elche, Benidorm, Ontinyent. También se han tomado medidas preventivas en l'Horta: Torrent decretó el cierre del mercado ambulante y de los paelleros para hoy; en Alfafar, se ha cancelado la Feria Medieval de Sant Sebastià; y Burjassot ha hecho lo propio con los eventos al aire libre, entre otras medidas decretadas.