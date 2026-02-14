Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?

Más de 176.000 médicos de toda España -los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud- están llamados desde este lunes 16 y hasta el 20 de febrero, a una huelga nacional. El formato acordado es el de una semana de paro al mes que se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Su principal reclamación, contar con un estatuto propio. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con sus reivindicaciones?. Responde a EL PERIÓDICO Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del comité de huelga. "Hasta que esto se modifique, porque si no, nos vamos a quedar sin médicos en la sanidad pública", augura.

"Hay un estado de crispación. A esto se suma que en algunas comunidades autónomas han duplicado los servicios mínimos con el objeto de que la huelga no tenga ningún efecto", describe sobre las jornadas previas al primer paro de una semana. El formato acordado es el de una semana de huelga al mes. Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. El pistoletazo de salida ha sido una manifestación este pasado sábado en Madrid.

Negativa de Sanidad

Mónica García, ministra de Sanidad, pidió ya hace días al comité de huelga que reconsidere su postura y que, en beneficio de los pacientes, suspendan la huelga. El comité está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

"Representamos el 14% de todos los trabajadores. En una mesa general, la voz del médico está totalmente atenuada", se queja Víctor Pedrera

La ministra hizo su petición tras la firma, el 26 de enero y con los sindicatos mayoritarios en el Ámbito de Negociación, del acuerdo para la aprobación del nuevo Estatuto Marco, rubricado por CCOO, UGT, CSIF y el sindicato de enfermería Satse, pero no por los sindicatos médicos. A estos, García les ha repetido en incontables ocasiones que no contempla un estatuto propio para los médicos. Una exigencia que "no resulta ni razonable ni justa", les ha dicho.

"Pedimos que no negocien cosas de médicos sindicatos que no tienen representatividad en el colectivo. Al resto de sindicatos, el colectivo médico ni les importa, ni les es simpático. Por eso, estamos como estamos. Con una discriminación con respecto al resto de trabajadores. Se equipara a un médico con un profesional que, por muy universitario que sea, tiene una formación que es un tercio la del médico y, lo que es más importante, que tiene una responsabilidad infinitamente menor", sostiene el portavoz de CESM.

En el Sistema Nacional de Salud hay 786.747 trabajadores, sanitarios y no sanitarios; 176.918 son médicos y 227.098, enfermeras

En números, ¿qué peso tiene el colectivo dentro del Sistema Nacional de Salud?. Con datos del informe 'Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud, 2024', publicado a finales de 2025, España España cuenta con 212.201 médicos en ejercicio, tanto en el sector público como en el privado. Si se habla del Sistema Nacional de Salud trabajan 176.918 médicos -44.130 en Atención Primaria; 95.702 en hospitales y 3.708 profesionales en urgencias y emergencias- y 227.098 enfermeras.

A estos se suman 382.731 profesionales de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias -como personal técnico, administrativo, de gestión, de apoyo y servicios-, lo que eleva a 786.747 el número total de profesionales que prestan servicio en el SNS.

El peso de los médicos

¿Influye que, dentro de todo el conjunto, los médicos sean minoría a la hora de atender sus demandas?. "Claro, representamos en torno al 14%. Puede haber una variación de hasta el 16%. Depende de la comunidad. Entonces, en una mesa general de todos los trabajadores, la voz del médico está totalmente atenuada y la controlan los sindicatos de personal administrativo, enfermeros, celadores... ", asegura Pedrera.

"Cuando acaban de hacer el MIR, los médicos no se quieren quedar en la sanidad pública y eso es un problema" señala el secretario general de CESM

¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar?. "Hasta que esto se arregle. La fuga de médicos es cada vez mayor. Se dice que faltan médicos pero es mentira. España es el primer productor mundial y tenemos el mayor número de facultades. Lo que pasa es que cuando acaban el MIR no se quieren quedar en la sanidad pública". La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas asegura que, según los datos de la OCDE, España es el sexto país del mundo en número de médicos. El número total de facultativos en activo (datos de 2021) asciende a 192.484, lo que supone una ratio de 406 por 100.000 habitantes, por encima de países de nuestro entorno (346 por 100.000 habitantes).

Noticias relacionadas

En su ofensiva contra Sanidad, Pedrera avanza que los sindicatos tendrán reuniones con todos los grupos parlamentarios "para concienciarles del problema. Además, enviarán peticiones al Parlamento Europeo exigiendo "el derecho a negociar directamente con la Administración y denunciando aspectos legales. Y a presentar en España también denuncias, tanto en salud laboral como en inspección del trabajo y, por supuesto, incentivando a los compañeros a que la protesta se mantenga viva", finaliza.