El Teide encadena por primera vez en diez años un tercer enjambre en una semana

El Teide ha registrado su tercer enjambre en una semana, siendo la primera vez que ocurre en diez años. La actividad sísmica ha sido muy similar al registrado en los últimos días: terremotos débiles y casi imperceptibles, entre 7 y 8 kilómetros de profundidad y en la misma zona, el oeste de Las Cañadas del Teide.

El Pevolca reunirá hoy a científicos y los responsables de los ayuntamientos de la isla de Tenerife para resolver dudas y explicar esta actividad sísmica.

El enjambre comenzó a las 23:00 horas de anoche y su análisis indica que se ha localizado en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre 7 y 8km de profundidad por debajo del nivel del mar, un área donde ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, 12 de febrero y 16 y 17 de febrero de 2026.

El número de eventos híbridos contabilizados es de 950 aunque en las próximas horas, con un estudio pormenorizado podría aumentar esta cifra. Esto es debido a que muchos de los eventos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros.

Este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en la isla de Tenerife. El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.

