Ni aullidos ni máscaras: los 'therians' no calan en Santiago

No se habla de otra cosa. El fenómeno 'therian' ha trascendido las redes sociales y se ha hecho físico para llegar hasta el centro de varias ciudades españolas y Santiago no podía ser menos. Ayer, a través de las redes sociales, se anunció una reunión 'therian' en la Praza Roxa a las 18.00 horas, pero al parecer, el fenómeno no ha calado, al menos de forma física, en la ciudad compostelana. EL CORREO GALLEGO acudió puntual a la quedada 'therian', como lo hicieron muchos otros adolescentes deseosos de obtener, quizás, el mejor vídeo para compartir en redes, pero allí no había más que un montón de curiosos que aprovecharon el buen tiempo para sentarse en las terrazas y, de paso, ver el espectáculo. El momento 'viral' de la quedada santiaguesa lo protagonizó un adolescente que apareció ataviado con una máscara de leopardo, pero en cuanto empezó a caminar a cuatro patas en medio de la Praza Roxa, los policías le obligaron a sacar la máscara y frenaron el espectáculo. Y es que alertados por la magnitud de la convocatoria se desplazaron al menos cuatro agentes de la policía hasta el lugar.

La policía pidiendo al joven que parase el espectáculo / Jesús Prieto

El auge del fenómeno es tal que se reunieron en el punto de encuentro cientos de personas de todas las edades, móvil en mano, esperando el momento de grabar un buen contenido para subir a las redes. "Hasta los camareros de los bares de la zona están esperando ver algo", decía una joven que tomaba un refresco en una terraza. Todos los curiosos esperaban de pie, haciendo una especie de círculo en la Praza Roxa, deseosos de que algún 'therian' apareciese justo en medio.

Otras quedadas sin gente

En Santiago pasó lo mismo que ayer en A Coruña, donde también se anunció una quedada 'therian' en los jardines de Méndez Núñez, pero a la hora de la cita solo aparecieron curiosos. Eso sí, había una buena cantidad de gente, lo que da una idea de la magnitud del fenómeno, especialmente entre los más jóvenes. Ocurría lo mismo en otras ciudades españolas en las que corrió como la pólvora la quedada. En Pamplona, Málaga, Zaragoza o Almería los ciudadanos se quedaban sin presenciar ningún espectáculo. En todos los casos acudieron curiosos o jóvenes atraídos por el rumor viral en TikTok o Instagram, pero la cita no trascendió más allá. La explicación de la nula asistencia de personas identificadas como 'therian' a este tipo de reuniones tiene su lógica. Por un lado, a veces son convocatorias no reales, son carteles creados por diversión, por puro experimento social. Por otro lado, es común que las personas 'therian' vivan su identidad de forma privada y solo la compartan en internet. Asistir a una quedada pública implica exposición en medios, riesgo de burlas y presión social.

Orígenes

Desde tiempos remotos muchas culturas hablaron de humanos con conexión o transformación animal, pero el 'therianismo' como identidad contemporánea nace en internet en la década de los 90. Ya en la época de los 2000 surgen foros dedicados exclusivamente al 'therianismo' y la identidad empieza a entenderse como psicológica (mente animal), espiritual (alma animal) o una combinación. Ya después, con la proliferación de las redes sociales, la comunidad se hizo más visible aunque sigue siendo minoritaria y principalmente online.

Auge reciente

Antes, la comunidad estaba en foros pequeños, pero ahora con el auge de TikTok o Instagram cualquier vídeo puede llegar a millones de personas en poco tiempo. La mayoría de nuevos miembros son adolescentes, una etapa en la que existe una mayor apertura hacia identidades no tradicionales. Internet facilita que una sensación difusa «me siento diferente» se convierta en una identidad definida.

Eso sí, las redes sociales y la necesidad de «viralidad» también es contraproducente, pues ahora mismo se pueden encontrar personas genuinamente identificadas con otras que participan por moda o juego.

Noticias relacionadas

Videos virales

En España, la tendencia ha ganado notoriedad en las últimas semanas. TikTok e Instagram se han convertido en el altavoz de vídeos en los que se pueden ver a personas caminando a cuatro patas, emitiendo sonidos o usando accesorios como colas o máscaras. A partir de toda esa visibilidad online, han comenzado a surgir los encuentros en parques y espacios de las ciudades, como ha sucedido en Santiago.