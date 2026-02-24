Las embajadoras de las Fallas de Valencia visitan Santiago

La fallera mayor de Valencia de 2026, Carmen Prades Gil, y su corte de honor se encuentran en Santiago de Compostela, a donde han llegado apenas unas horas después de protagonizar uno de los actos más importantes del año de la capital valenciana, la Crida o pregón, en el que, ante más de cien mil personas, la fallera mayor invitó a los falleros, a la ciudad del Turia y al mundo entero a vivir las fiestas que acaban de empezar.

Un momento de la visita a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en compañía del rector Antonio López. | J. M. LÓPEZ

La presencia en Santiago forma parte de una serie de visitas que, a lo largo de los años, lleva a cabo el diario Levante-El Mercantil Valenciano, del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO. Como embajadoras de la fiesta, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, cada año visitan una ciudad española, en la que no solo fusionan su figura y su indumentaria con los elementos patrimoniales del lugar de destino, además de participar de visitas institucionales. En la jornada de ayer visitaron la Universidade de Santiago de Compostela (USC), y han sido recibidas por la corporación municipal encabezada por la alcaldesa Goretti Sanmartín.

Carmen y la corte de honor son elegidas después de haber sido, durante el año 2025, falleras mayores de sus comisiones. La ciudad de Valencia tiene 382 comisiones de falla que, a lo largo del año, desarrollan una intensa actividad cultural, recreativa y social, que concluye en marzo con la salida a la calle de las Fallas, que contratan a artistas falleros. Los monumentos son una crítica satírica a la actualidad, que se quemarán el 19 de marzo.

Tras haber sido representantes de sus barrios, todas ellas participan en un exigente proceso de selección, del que quedan elegidas trece, tanto mayores como infantiles y, tras una nueva tanda de pruebas con un jurado elegido al efecto, queda nombrada, en el mes de octubre, una de ellas como fallera mayor, pasando las otras doce a ser la corte de honor. A lo largo del año llevan la representatividad en calidad de embajadoras tanto de la fiesta como de la ciudad de Valencia, con una intensidad que les obliga a pausar sus obligaciones académicas y laborales. El grupo de trece falleras oscila en edades entre los 22 y los 31 años.

Carmen Prades y la corte participarán en una sesión fotográfica y de visitas que completarán hoy antes de regresar a Valencia para empezar a vivir la parte final del ejercicio fallero, cuando la ciudad del Turia estalle literalmente con pólvora y arte efímero.

La visita está causando la imaginable sorpresa entre los ciudadanos y visitantes que se encuentran, especialmente quienes las identifican, con la sorpresa de encontrar al grupo de falleras en medio del conjunto histórico compostelano.