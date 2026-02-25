Las embajadoras de las Fallas de Valencia se despiden de Santiago

Una visita al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos, ha formado parte de la segunda jornada de visita de la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y su corte de honor a Santiago de Compostela. Las embajadoras de la fiesta fallera, que está a punto de comenzar en la ciudad de Valencia, han pasado dos días en Santiago completando una de las visitas que, tradicionalmente, hacen a alguna ciudad cargada de Patrimonios de la Humanidad, tal como son las propias Fallas de Valencia, cuyo marchamo de calidad cumple diez años en 2026.

La fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y su corte de honor, ayer, en el interior de la Catedral de Santiago de Compostela. | J. M. LÓPEZ

La visita se ha realizado en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, donde han compartido un desayuno con el conselleiro y han contemplado una visita a la exposición de Francisco Asorey.

Posteriormente, han hecho una visita completa a la Catedral, donde pudieron visitar el sepulcro y dar el abrazo al Apóstol Santiago. Es el particular clímax que, en la ciudad de Valencia viven de forma parecida con la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados, a la que visitan hasta en tres ocasiones, con motivo de su Exaltación, el pasado domingo, al acabar la Crida o pregón y el 18 de marzo, víspera del fin de fiestas, cuando cierren la Ofrenda. «Un momento impagable, único, un auténtico regalo» comentaban al salir. Una experiencia que algunas de ellas ya habían vivido como visitantes antes de saltar a la fama de la ciudad del Turia cuando, el pasado mes de octubre, fueron elegidas en el Roig Arena para desempeñar durante un año el cargo de representantes de la fiesta y de la ciudad.

La presencia de las jóvenes ha sido una iniciativa del diario Levante-El Mercantil Valenciano, en colaboración con EL CORREO GALLEGO, que todos los años lleva a las representantes, junto con la Junta Central Fallera, a una ciudad española para fusionar esos patrimonios inmaterial y mundial que concede la Unesco a aquellas obras humanas —tangibles o no— que la Unesco protege por su interés.

En el caso de las Fallas, el valor que tiene es, principalmente, por las obras de arte efímero que se plantan en el mes de marzo (382 grandes y 382 infantiles), pero también por las manifestaciones culturales o artesanas que crecen a su alrededor —pirotecnia, indumentaria, literatura popular satírica, música...— así como el movimiento asociacionista que supone —y que ahora agrupa a más de 120.000 personas en la ciudad— así como su transmisión intergeneracional. En ese contexto, el Ayuntamiento de Valencia unge como embajadoras acreditadas a aquellas que son elegidas, por periodo de un año, como fallera mayor y corte de honor.

La visita de Carmen Prades y la corte de honor ha causado la imaginable sensación en la ciudad, donde han paseado constantemente completando un reportaje gráfico de recuerdo.

Noticias relacionadas

Hoy, tras una visita ya particular, en el que cambiarán los trajes de gala por parkas identificativas, regresarán a la capital valenciana para vivir lo que se consideran los días más importantes de sus vidas. Aunque continuarán ejerciendo el cargo, con una agenda más que intensa, hasta el próximo mes de septiembre. n