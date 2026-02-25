GrupoNogar abre un nuevo colegio en Paracas (Perú) con una inversión de 2,5 millones de dólares para la educación infantil

En Paracas, donde la falta de infraestructuras educativas sigue marcando el día a día de muchas familias, una obra concreta empieza a cambiar el mapa: un nuevo colegio de primera infancia abre sus puertas con el objetivo de acercar la educación de calidad a quienes más la necesitan. La iniciativa llega de la mano de GrupoNogar y sus socios en el Terminal Portuario de Paracas, que han destinado una inversión superior a 2,5 millones de dólares para levantar el centro, financiado íntegramente a través del Fondo Social de la empresa portuaria.

La inauguración del colegio de primaria Inicial 205 “Mi Bandera” se celebró el 24 de febrero de 2026 en la localidad peruana de Paracas. Al acto asistieron autoridades locales, miembros del directorio del Terminal Portuario de Paracas, presidido por Víctor Nogueira García, además de docentes y alumnos del centro.

El nuevo colegio dará servicio a 130 niños de entre 3 y 5 años, una franja clave para el desarrollo temprano. La puesta en marcha del centro busca mejorar de forma directa el acceso a la educación en una de las zonas que arrastra mayores necesidades en equipamientos escolares, según destacaron los responsables del proyecto durante la ceremonia.

Victor Nogueria Garcia durante la inauguracion del colegio en Paracas / cedida

La obra se enmarca en la estrategia de responsabilidad social corporativa que GrupoNogar impulsa en Perú desde hace años y que se canaliza mediante el Fondo Social del Terminal Portuario de Paracas. Solo en los últimos ejercicios, este fondo ha permitido movilizar cerca de 7 millones de euros en proyectos sociales considerados prioritarios para la comunidad local.

Inversión social con impacto en varios frentes

Más allá del nuevo colegio, el Fondo Social ha financiado acciones en ámbitos esenciales como la salud, el saneamiento y el empleo productivo, con programas orientados a necesidades concretas del territorio.

En salud, se han apoyado iniciativas como la donación de ambulancias, campañas de detección precoz del cáncer, proyectos contra la anemia infantil —con una reducción de la incidencia del 30% al 5%, según los datos del programa—, además de la construcción de comedores sociales, la dotación de equipos de rayos X y diversas donaciones a hospitales de la zona.

En educación, además de la construcción de centros como el Inicial 205 “Mi Bandera”, se han impulsado academias preuniversitarias, programas de becas para distintos niveles formativos y otras iniciativas destinadas a ampliar oportunidades para niños y jóvenes.

En materia de saneamiento, el fondo ha contribuido al suministro de camiones cisterna, mejoras en sistemas locales, entrega de compactadores de residuos sólidos y actuaciones pensadas para reforzar la salubridad y la calidad de vida.

Y en empleo productivo, se han desarrollado cursos de pesca artesanal, construcción de embarcaciones de fibra, programas de artesanía del cuero, becas formativas y ayudas al emprendimiento, con el objetivo de estimular la economía local y la creación de puestos de trabajo.

Con la apertura de este colegio, GrupoNogar y sus socios en el Terminal Portuario de Paracas subrayan su idea de que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un impacto social positivo y sostenible, especialmente en territorios donde la inversión en servicios básicos puede marcar la diferencia en el futuro de toda una generación.