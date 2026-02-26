Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO acusado de acoso por la exsecretaria general
El ministerio considera que lo ocurrido son "unos hechos impropios de una institución como el CNIO"
EP
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que este viernes solicitará en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las acusaciones de presunto acoso y condena "de forma rotunda" estos hechos.
Según señalan fuentes del Departamento de Diana Morant, "tras las informaciones publicadas esta mañana por el diario 'ABC' sobre un presunto caso de acoso en el CNIO, y tras conocer los hechos descritos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO".
La citada publicación indica que la entonces secretaria general del CNIO, Laura Muñoz, presentó el pasado 11 de noviembre una queja en el área de Recursos Humanos contra José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".
Según relata en su denuncia, tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente, el pasado 1 de septiembre, "se han producido cambios en mi dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones", asegura. Además, comenzó a enviarle whatsapps de contenido personal lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". Finalmente, la denunciante lo puso la situación también en conocimiento del patronato.
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago