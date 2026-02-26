La extensa carrera de Rosa Moledo, con títulos como 'Fariña' y 'A lingua das bolboretas', es reconocida con un premio

La traductora y asesora lingüística Rosa Moledo recibirá en esta edición el Premio de Honor Fernando Rey de la Academia Galega do Audiovisual en los Premios Mestre Mateo. Así lo han anunciado este jueves la presidenta y vicepresidenta de la Academia, Lucía Veiga y Carmen Méndez, en un acto en la Cidade da Cultura en el que se ha desvelado el nombre de la galardonada y en el que ha tomado parte también el director de la Agadic, Jacobo Sutil.

Carmen Méndez ha explicado que la elección de Moledo se debe a su "labor constante y rigurosa" en el ámbito audiovisual, así como a su "profundo compromiso" con la lengua gallega, ya que ha "contribuido de forma decisiva a su dignificación".

La academia ha premiado una trayectoria de 30 años de trabajo que incluye cine, televisión y teatro y que "muestra un compromiso firme con la lengua y la cultura del país", constituyendo "un ejemplo para generaciones presentes y futuras".

De Rosa Moledo, Jacobo Sutil ha elogiado su trayectoria "dedicada a la traducción y al asesoramiento lingüístico en el audiovisual" y ha señalado que este premio contribuye "a poner en valor" el trabajo de las personas que están detrás de las cámaras, que son "esenciales" para el audiovisual".

Además, ha aplaudido su contribución al "prestigio y difusión" de la lengua gallega, con uno de sus "ejemplos más célebres" en la serie Fariña.

Una extensa carrera

Rosa Moledo es especialista en traducción audiovisual y asesoramiento lingüístico. A lo largo de su carrera ha participado en la traducción y adaptación lingüística de numerosas obras audiovisuales para cine, televisión y plataformas, entre las que se encuentran títulos como A lingua das bolboretas, Os luns ao sol, O lapis do carpinteiro, Celda 211, Engurras, Os Fenómenos, O noso último verán en Escocia, Lupin o Beauty, entre otros.

Desarrolló también una amplia labor como asesora y supervisora lingüística en sesiones de doblaje y en rodajes de ficción y programas de entretenimiento, participando en proyectos como Mareas Vivas, 4º sen ascensor, A familia PitaFariñaO caso Asunta Rondallas o Con perdón. Desde el año 2017 es asesora lingüística del Centro Dramático Galego, donde también coordina y revisa los textos de las producciones para su publicación.

En el ámbito de las artes escénicas, realizó labores de asesoramiento lingüístico y revisión de textos en montajes como Poeta en Nova York, de Teatro Baixo da Area, Os nenos da varíola, de Pérez & Fernández, y As que limpan, de A Panadaría, de la que también realizó la traducción al castellano. Asimismo, impartió diversos talleres y talleres relacionados con la lengua y la interpretación.

El Premio de Honor Fernando Rey distingue la trayectoria de profesionales con una especial relevancia para el sector audiovisual gallego. El galardón será entregado el próximo 21 de marzo en el Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, durante la gala de los XXIV Premios Maestro Mateo.