La ola conservadora y el regreso a los roles tradicionales: ser madre y ama de casa

Desde sacarle un turno con el médico a la pareja, hasta decirle donde están los calcetines en el armario o el volver a ideologías que promueven lo tradicional o la división sexual del trabajo. Estos dos términos en inglés, mankeeping (que se refiere al trabajo que muchas mujeres realizan para satisfacer las necesidades emocionales de su pareja) y tradwife (esposas tradicionales), vienen a ponerle nombre en inglés a tendencias que se están dando cada vez más por el auge de las ideologías conservadoras y tradicionales. Dos fenómenos que no paran de crecer en redes sociales y que tienen historia y cada vez más personas los siguen.

Pero hay historia detrás de estos dos términos en inglés. En los años 60’, el libro Fascinating Womanhood, de Helen B. Andelin, preparaba a las mujeres para ser buenas esposas, y había grupos organizados que promovían estas ideas. Desde hace décadas hay todo un intento por fomentar «la esencia femenina, que está construida alrededor del confort de los hombres y para el servicio de estos».

El 'mankeeping' tiene dos vertientes muy diferentes Carmen González Hermo — Vicesecretaria del COPG

Carmen González Hermo / Cedida

Pero, ¿por qué?

La coordinadora y psicóloga de la Comisión Intersectorial Feminista del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), Concha Fernández comenta que «cando están en auxe as ideoloxías conservadoras, tradicionalistas, absolutamente patriarcais e machistas, a pretensión que hai detrás é que as mulleres volvamos ao espazo privado, volvamos a ocuparnos en exclusiva do coidado e reprodución das sociedades eque nos quedemos na casa».

La idea de estos términos y nuevas tendencias en redes sociales tiene un solo objetivo «é unha maneira para engañarnos ou influenciarnos, para que volvamos ao ámbito doméstico e que nos quedemos na casa», señala Fernández.

A pretensión é que as mulleres volvan ao espacio privado Concha Fernández — Coordinadora de la Comisión Intersectorial Feminista del COPG

Concha Fernández / Cedida

¿Qué significa ‘mankeeping’?

Según la psicóloga sanitaria y vicesecretaria del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), Carmen González Hermo, el término de mankeeping se puede ver desde dos vertientes. «Están las mujeres que se vuelven como, no sé si diría antiguas, con hábitos que ya estaban basados en la vida en la naturaleza, la vida más como en tribu y más en comunidad. Y luego por otro lado, están las mujeres que sin volver a nada o sin tener como una filosofía, se encargan de todo. Son las que hacen que sus parejas avancen y evolucionen, porque son ellas las que hacen de auxiliar con las ideas, hacen horas extras, llenan todos los huecos que otros profesionales no les pueden rellenar», comenta la psicóloga.

Teniendo en cuenta las dos variantes que explica González Hermo podría decirse entonces que, por un lado, «es una filosofía desde nuestro propio punto de vista más consciente, es algo que es auto elegido, defendido y es acorde con sus valores» Y luego la otra versión, «es la que es más inconsciente: los dos crecemos, pero en realidad no crecen los dos, solo crece uno porque ella se queda en la sombra y él es el objetivo de los focos y el que recibe los logros», explica González Hermo.

Las ‘tradwife’

El término tradwives significa literalmente esposa tradicional en español. Es una terminología que reivindica que la mujer debe quedarse en el ámbito privado.

Una de las principales representantes de las tradwife es la exbailarina y tiktoker, Hanna Neeleman, que es quién está de tras de la cuenta @ballerinafarm. La mujer muestra la idílica vida viviendo en una granja con su marido y sus ocho hijos. Roroes la principal exponente del fénomeno tradwife en España, mostrando lo que le cocina a su pareja Pablo, todos los días.

Pero la realidad está lejos de lo que podemos ver en la pantalla del móvil. En una entrevista reciente en el medio estadounidense The New York Times, Neelman rompió en llanto al contar su cansancio y frustración ante todas las responsabilidades que tiene en su casa.

Este tipo de tendencias en las redes sociales y en la sociedad están llevando a «unha socialización absolutamente diferenciada por xéneros e unha construcción do xénero absolutamente tradicional, estereotípica, e que limita o desenvolvemento dos direitos das mulleres, tanto no ámbito sexual como laboral o político» asevera Concha Fernández.