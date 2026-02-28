Aviso a los gallegos que viajen en Semana Santa: cuidado con los timos en Booking

Apenas queda un mes para Semana Santa y ya son muchas las familias que se apresuran a hacer sus reservas vacacionales, y la mayoría lo harán online. Booking, Expedia o similares se han consolidado como el canal más utilizado por los españoles para reservar sus vacaciones, superando a las agencias tradicionales físicas.

De entre ellas, una de las plataformas de reserva de viajes online más usadas en nuestro país y que suele figurar como la principal para elegir alojamiento es Booking. Así lo indican los datos de tráfico web especializados, que la sitúan por encima de competidores como Airbnb y otras del sector en visitas y popularidad. Es por ello que se ha convertido en blanco de los estafadores, sobre todo cuando se acercan periodos festivos, pues esto se traduce en más gente interactuando con plataformas de viaje.

La experta en ciberseguridad María Aperador advierte de que los estafadores jaquean la cuenta de Booking del hotel y roban todas las reservas activas. «Después te escriben por WhatsApp haciéndose pasar por el hotel y aquí viene lo peligroso: en el mensaje te van a decir tu nombre real, el número de la reserva, las fechas de alojamiento exactas y toda la información que tienen sobre ti». La experta advierte de que esta información es toda correcta y por ello el timo es más creíble.

En el mensaje los estafadores te aseguran que perderás la reserva en 24 horas si no actualizas los datos de pago «y te redirigen a una página web que es idéntica a la de Booking, pero que en realidad es fraudulenta», explica Aperador. Si introduces tus datos bancarios en ella, la estafa ya estará perpetrada.

¿Cómo nos protegemos?

La experta en ciberseguridad explica que antes de nada es importante desconfiar de los wasaps que nos lleguen haciéndose pasar por Booking y, ante cualquier duda, hay que acudir directamente a la aplicación. «Si recibes un mensaje sospechoso del que dudas, puedes copiarlo en la aplicación BeValk», dice. «Ahí te diremos si la página es fraudulenta». Y es que esta es una aplicación española de ciberseguridad creada por ella misma para prevenir estafas digitales.

Estafas al cancelar

El propio Incibe ha alertado de que los engaños pueden darse también al tratar de cancelar una reserva online. Este verano un usuario se ponía en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Incibe tras ser víctima de estafa al cancelar una estancia de hotel relacionada con un viaje profesional. Le indicaron que debía gestionar el trámite a través de un número de teléfono que le proporcionaron y durante la llamada, le indicaron que descargase una aplicación en su dispositivo. Por último, le señalaron que para verificar su identidad era necesario que subiese una foto del DNI.

Un joven a punto de coger el tren / PEXELS

«Tras instalar la aplicación comenzaron a tomar el control de su dispositivo, accediendo a sus aplicaciones bancarias y solicitándole datos de su tarjeta. En ese momento, vio que intentaban realizarle un cargo de 1.500 euros», indica la compañía.

Casos en Galicia

En los últimos años se han conocido, a través de los medios, varios casos de gallegos que han recibido mensajes fraudulentos en la app de Booking o por correo informándoles de un problema con su reserva y pidiéndoles verificar el método de pago en un enlace externo. Además, especialmente llamativo fue el caso de estafa a una familia madrileña con un chalet de Boiro. Los turistas reservaron nueve noches en una casa con piscina en Boiro a través de Booking y pagaron 1.800 € por adelantado por ese alojamiento vacacional. Cuando llegaron al lugar indicado, no existía y la dirección pertenecía a una vivienda ocupada permanentemente por otra familia.

Consejos de la policía

La Policía Nacional ha participado en campañas con organizaciones como Airbnb y Confianza Online para concienciar sobre estas estafas. En general, desde la policía aconsejan desconfiar de ofertas demasiado buenas, hacer reservas y pagos siempre dentro de la plataforma, revisar que anuncio y alojamiento sean legítimos, comprar solo con métodos seguros, guardar pruebas de todo, habilitar seguridad extra en las cuentas y denunciar rápidamente ante cualquier sospecha de fraude.

Noticias relacionadas

El incremento de estafas en reservas vacacionales ha llevado a la Policía Nacional a advertir sistemáticamente a los viajeros antes y durante las épocas de alta demanda turística.