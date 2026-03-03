Fuga de talento y falta de presupuesto: denuncian una "situación límite" en la Agencia Española de Medicamentos

A finales de año, trabajadores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se concentraban, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en protesta por el "deterioro" de este organismo y la fuga de profesionales ante la falta de apoyo por parte del Gobierno. A comienzos de 2026, la situación no ha mejorado dice el sindicato. Es más, sus trabajadores volverán a movilizarse ante la sede del Ministerio, el 12 de marzo, por lo que consideran "una situación límite".

"El Ministerio de Sanidad no ha adoptado ninguna medida", señala CSIF. La AEMPS es un órgano público adscrito a Sanidad, responsable de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los productos que afectan a la salud, tanto en las personas, como animales, como desde el punto de vista medioambiental. Es la autoridad sanitaria de referencia sobre seguridad de medicamentos, productos sanitarios o cosméticos, entre otros, describe el sindicato.

CSIF denuncia "la fuga de talento y profesionales ante la falta de recursos humanos y financieros". Según datos oficiales, solo un 35 % de los puestos A1 (de máxima formación) tienen un nivel salarial por encima del mínimo, cuando en el conjunto de la Administración General del Estado este porcentaje representa el 87 % y en el propio Ministerio de Sanidad es del 73 %, apunta la organización.

Fuga de talento

Las retribuciones medias suponen "una disminución considerable" respecto al resto de la administración. Esta es la principal causa de la fuga de talento que, en el año, pasado ha supuesto la salida del 10 % de los cerca de 600 trabajadores con los que cuenta la AEMPS.

Esta falta de personal, según CSIF, ha provocado ya el cierre del laboratorio de Materias Primas y la unificación de los laboratorios de Tecnología Farmacéutica y de Análisis Químicos.

Motivo de preocupación

Desde la Agencia, indican que "la situación en cuanto a la dotación de puestos de trabajo en la AEMPS es conocida y motivo de preocupación tanto para la dirección como para el Ministerio de Sanidad". En la actualidad, "resulta claramente insuficiente para el nivel de cualificación profesional y responsabilidad que se exige al personal".

Esto, indica el organismo, genera "dos consecuencias negativas". Por un lado, dificulta el desarrollo de una carrera profesional dentro de la Agencia y genera una "movilidad descompensada". Actualmente, más del 70% del personal funcionario tiene menos de cinco años de antigüedad.

Desarrollos normativos

Por otro lado, debido a los diferentes desarrollos normativos, la AEMPS debe hacer frente a nuevas actividades, como las derivadas del Reglamento europeo de evaluación (HTA), citan, pero también actividades centralizadas a nivel europeo. Parte de estas actividades es obligatoria por la normativa, y otra es de carácter concurrente y competitivo, es decir, una mayor capacidad supone "una fuente adicional de ingresos" para la AEMPS.

Desde la dirección de la AEMPS son "conscientes y sensibles" y se ha solicitado a Función Pública una "reforma profunda" de la RPT de la Agencia para hacer frente a estos problemas. La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de toda la Administración General del Estado es competencia de Función Pública y cualquier modificación que tenga efectos presupuestarios, como es el caso, debe contar con la autorización del Ministerio de Hacienda, zanja la Agencia.