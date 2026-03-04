GIRA Mujeres de Coca -Cola ha apoyado en una década a más de 22.500 emprendedoras

Coca-Cola pone en marcha la décima edición de GIRA Mujeres, su programa de formación en emprendimiento y empoderamiento femenino, con la vista puesta en ampliar alcance y herramientas tras una década de recorrido. La iniciativa llega a 2026 con el balance de más de 22.500 mujeres acompañadas desde su creación y con una propuesta renovada que pivota sobre tres ejes: formación, inspiración y comunidad.

El salto no es solo simbólico. La compañía refuerza este año el formato para adaptarlo a realidades laborales y vitales muy distintas. El nuevo itinerario será más flexible, modular y personalizado, para que cada participante pueda avanzar según su disponibilidad, con módulos centrados en empleabilidad, emprendimiento y desarrollo profesional. La décima edición se presenta, además, con un foco explícito sobre una realidad que sigue marcando diferencias: el acceso desigual a oportunidades, especialmente visible en el entorno rural, donde el talento convive con barreras persistentes como la falta de confianza, la dificultad para acceder a redes de apoyo o la escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo.

En ese contexto, GIRA Mujeres se reivindica como un «ecosistema» orientado a sostener procesos, no solo a impartir contenidos. Bajo el lema «Crecer, liderar, transformar», la edición 2026 amplía también el perfil de destinatarias: se dirige no solo a mujeres con un negocio en marcha o una idea emprendedora, sino también a aquellas que quieran potenciar su perfil profesional, independientemente de su situación laboral.

«Celebramos una década acompañando a miles de mujeres para que puedan crecer, liderar y transformar su futuro profesional», subraya Beatriz Arribas, responsable de proyectos de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. n