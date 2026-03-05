A Ribeira Sacra abre o seu calendario festivo coa Feira do Viño de Chantada
Estímase que pola vila pasarán entre 35.000 e 40.000 persoas
Coa chegada de marzo, os amantes do viño agardan emocionados a cita que inaugura o calendario anual de feiras vinícolas da Ribeira Sacra: a Feira do Viño de Chantada, que se celebrará desde mañá venres ata o domingo 8 de marzo. Un evento ineludible que cada ano pon o foco na innovación para ofrecerlles unha experiencia inesquecible a veciños e visitantes. «Desde sempre, e iso que levamos 53 edicións, medramos cada ano. É o evento máis importante do noso concello e xera un impacto económico, social e turístico moi positivo», sinala o alcalde, Manuel Lorenzo Varela.
Esta festa conta con múltiples distintivos que lle confiren unha gran popularidade. Con todo, o rexedor subliña a importancia da localización e dos diferentes atractivos que ofrece. «Esta cita organízase nun concello situado no corazón de Galicia, dentro da zona da Ribeira Sacra, algo que xa de por si está vinculado a unha marca de calidade. Ademais, goza dos distintivos Q de Calidade e S de Sustentabilidade», destaca.
Por outro lado, o rexedor fai fincapé nos diferentes servizos que se habilitan por todos os recunchos da vila para celebrar a festa ao completo: «Montamos a carpa de empresarios, onde se expoñen produtos da zona e se instalan diferentes postos de artesanía, e nas inmediacións da feira hai múltiples establecementos para comer un bo polbo, empanada ou carne, que sempre se enchen».
Asegura que esta cita non defrauda a ninguén, tanto aos amantes do enoturismo como aos visitantes cun espírito explorador. «Se vés a Chantada tes que probar os viños, pero tamén hai outras alternativas. Podes visitar o casco antigo, os seus parques, paseos fluviais e diferentes viñedos; as zonas da ribeira ao longo do Miño; ou subir á Serra do Faro e contemplar parte das catro provincias galegas», di.
Nesta ocasión, a carpa central, situada na avenida de Monforte e na que se desenvolverán as actividades, contará coa participación de 13 adegas e, se a fin de semana chega con bo tempo, «estará ateigada de xente», apunta o rexedor. Moita dela, de fóra de Chantada e mesmo de Galicia: «Aquí chegan turistas de Andalucía, País Vasco, Asturias e de todas as provincias da nosa comunidade. Entre a inauguración e o peche da feira poden pasar por aquí unhas 35.000 ou 40.000 persoas en total».
Neste senso, o mandatario indica que, se a festa segue sumando popularidade, probablemente terán que acondicionar o concello a maior escala para acoller máis xente: «Á medida que vaiamos medrando coa feira e con outros eventos, iremos mellorando infraestruturas para darlle a cobertura que merece».
Abre un período especial
Manuel Lorenzo Varela vincula o gran impacto desta cita enoturística coa repercusión dos viños con Denominación de Orixe Ribeira Sacra, sobre todo porque marca o comezo dun período especial: «Na segunda semana de marzo, coa Festa de Chantada, inícianse as feiras do viño na Ribeira Sacra. É a chispa que despois anima aos visitantes a asistir ás festas de Quiroga ou á mostra de Pantón». n
