Santiago, ciudad de película: conquista a directores de todo el mundo

Santiago es una de las ciudades españolas que mejor han sabido convertir su patrimonio histórico en un gran plató cinematográfico. Su piedra, su atmósfera medieval y la importante simbología del Camino han atraído a grandes producciones de Hollywood y a muchas otras nacionales. Y es que de hecho se han rodado total o parcialmente en la ciudad más de 90 películas y numerosas series. El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrece un escenario casi intacto donde el tiempo parece haberse detenido: callejuelas empedradas, plazas monumentales, soportales y fachadas de granito que crean una estética muy reconocible e impactante en la gran pantalla.

Esta combinación de monumentalidad, espiritualidad y autenticidad convierte Santiago en el lugar perfecto para recrear historias de época, relatos históricos o narraciones vinculadas al viaje y a la búsqueda personal.

1. Sabela de Cambados (1949)

Dirigida por Ramón Torrado y producida por Suevia Films se rodó en varias localidades gallegas, y entre ellas Santiago, aunque la cinta esté ambientada en Cambados. El rodaje en Compostela se desarrolló principalmente en zonas emblemáticas del casco histórico y del entorno universitario.

Cartel de 'Sabela de Cambados' / ECG

Puede verse la Universidad (zona histórica), que fue utilizada para representar la vida estudiantil del personaje Eduardo. También están presentes la Praza do Obradoiro, las calles del casco histórico y el entorno de la Catedral, usado como fondo urbano reconocible.

2. Orgullo y pasión (1957)

Esta superproducción de Hollywood, dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Cary Grant, Frank Sinatra y Sophia Loren, rodó varias escenas en Santiago en 1956. Compostela aparece en algunos momentos del viaje del oficial británico interpretado por Cary Grant. La Praza do Obradoiro es la localización más visible en la película. En una de las escenas, el personaje de Cary Grant llega en carruaje a la plaza y se desarrolla una revuelta con el Pazo de Raxoi como fondo. El Hostal dos Reis Católicos se convierte en el cuartel de la guerrilla española que lucha contra las tropas napoleónicas, y el Pazo de Raxoi y la Alameda también tienen cierto protagonismo.

Cary Grant delante del Hostal dos Reis Católicos / ECG

Gracias a este largometraje, Santiago se convirtió en uno de los primeros escenarios españoles utilizados por una gran producción de Hollywood, y se mostraron por primera vez lugares como el Obradoiro a espectadores de todo el mundo.

3. La Vía Láctea (1969)

Esta película de Luis Buñuel narra la historia de dos peregrinos que recorren el Camino de Santiago desde Francia hasta Galicia. El tramo final se sitúa en Compostela, donde se rodaron algunas escenas que representan la llegada de los peregrinos a su destino.

Luis Buñuel y José Luis Barros en el Obradoiro / Javier Espada

Después de todo un recorrido cargado de discusiones teológicas, encuentros absurdos y episodios históricos sobre herejías cristianas, los protagonistas alcanzan el destino tradicional del peregrinaje: la tumba del Apóstol Santiago.

4. El lápiz del carpintero (2003)

Dirigida por Antón Reixa y basada en la novela de Manuel Rivas, esta cinta escoge varias calles del casco histórico para representar la vida cotidiana de la ciudad durante la Segunda República y los primeros momentos de la Guerra Civil.

‘El lápiz del carpintero’, con el casco histórico como escenario / ECG

Cuando los personajes se desplazan por Santiago, pueden verse calles cercanas a la Catedral y zonas monumentales del casco histórico.

5. La noche que dejó de llover (2008)

Dirigida por Alfonso Zarauza y protagonizada por Luis Tosar, se rodó íntegramente en Santiago, principalmente en el casco histórico y en diferentes espacios nocturnos de la ciudad. La historia es una especie de road movie nocturna en la que los protagonistas recorren la ciudad durante una noche, por lo que muchas localizaciones son calles, plazas y bares del centro. La Rúa do Vilar, Rúa Nova, Praza da Quintana y Praterías son escenarios frecuentes en el filme.

Tosar y Nora Tschirner / ECG

Santiago se convierte en un personaje más, pues el director usa las calles de piedra, la lluvia, la luz nocturna y los bares del casco histórico para construir una atmósfera melancólica y bohemia que acompaña el viaje emocional de los protagonistas.

6. The Way (2010)

Emilio Estévez, el director, utiliza Santiago como escenario del final del Camino. En la Praza do Obradoiro se rodó la escena final, cuando el personaje de Tom Avery (que encarna el actor Martin Sheen) llega al final del Camino junto a otros peregrinos.

Noticias relacionadas

Emilio Estévez y Martin Sheen / EFE

También puede verse el interior de la Catedral y algunas calles del casco histórico. El rodaje esconde una curiosidad: muchos de los peregrinos que aparecen en las escenas finales eran caminantes reales, que estaban terminando el Camino en ese momento.