BMW presenta en Santiago el iX3 y las nuevas instalaciones de Amiocar

El concesionario oficilal BMW de Santiago de Compostela, Amiocar, abrió sus puertas este viernes para acoger un evento exclusivo en el que se presentó el nuevo modelo eléctrico BMW iX3 y el resultado final de la renovación de sus instalaciones.

El automóvil destaca por ofrecer una autonomía de hasta 805 kilómetros.

La velada, a la que acudieron clientes, invitados y representantes del sector para descubrir de primera mano las novedades de la firma bávara y conocer el futuro de la movilidad eléctrica, tuvo como protagonista este vehículo utilitario deportivo de vanguardia. El automóvil destaca por ofrecer una autonomía de hasta 805 kilómetros, su facilidad de carga y su transformación estética. «Supone un cambio de imagen importante y se puede cargar la mitad de su batería en 10 minutos. Cuenta con una gran tecnología que se va a trasladar al resto de modelos de la marca», explica Antonio Beiro, gerente del concesionario de BMW en Compostela.

Panoramic iDrive permite interactuar con el iX3 a través del tacto o por voz con el BMW Intelligent Personal Assistant

Además, el coche está dotado con un nuevo sistema de visualización y control orientado al conductor, el BMW Panoramic iDrive. Una novedad que permite interactuar con el iX3 a través del tacto o por voz con el BMW Intelligent Personal Assistant. Por otro lado, cuenta con una pantalla principal de alta resolución con una inteligencia similar a la de los teléfonos que permite seleccionar fácilmente las funciones de entretenimiento, comunicación y navegación.

La reforma busca ofrecer una mejor exposición de los modelos BMW

En cuanto a la reforma de sus instalaciones, Amiocar ha apostado por una transformación al completo de sus interiores para ofrecer una mayor claridad y comodidad a sus clientes a la hora de visualizar los coches y completar los servicios de atención.

Para ello, se ha optado por cambiar la iluminación que han estado utilizado desde 2013 por unas luces indirectas. Un cambio que se fundamenta en sacarle el mayor potencial posible a las sombras y los colores de los coches en exposición. A su vez, han pintado el techo de color negro y el suelo de un tono gris para ofrecer un efecto visual distinto y más detallista a la hora de contemplar los modelos.

Además, han cambiado los muebles instalados en el interior del concesionario y ampliado los espacios entre los coches.

«Queremos que se vea como una boutique de coches», indica Beiro. Por otro lado, se han reformado los despachos de recepción para garantizar que las interacciones con el cliente sean lo más cómodas y próximas posibles. «Es un cambio de estructura y también del protocolo de atención al cliente», señala el gerente del establecimiento.

La reforma busca ofrecer una mejor exposición de los modelos BMW.

El concesionario de BMW en Santiago inauguró sus nuevas instalaciones tras acometer varias reformas.