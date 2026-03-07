Igualdad sanciona a Vodafone con 25.000 euros por el fallo de las pulseras antimaltrato en noviembre

El Ministerio de Igualdad ha impuesto a la empresa responsable del servicio de las pulseras antimaltrato, una UTE conformada por Vodafone y Securitas, una multa de 25.285 euros por las incidencias detectadas en el sistema del pasado 11 de noviembre de 2025 por una caída del servidor.

La decisión se ha tomado, según han informado fuentes de Igualdad, tras la investigación derivada de la apertura de un expediente por las incidencias detectadas en el sistema, denominado Cometa, entre las cuatro de la mañana y las cinco de la tarde del 11 de noviembre.

En ese momento, la empresa adjudicataria del servicio era una UTE formada por Vodafone y Securitas y se registró una incidencia técnica por la caída del servidor durante 12 horas.

Eso produjo retrasos en la recepción de la información de las geolocalizaciones de víctimas y agresores en los otros tres servidores, por lo que se activó el plan de contingencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que las víctimas no estuvieran en riesgo, según informó Igualdad pocos días después.

Esta incidencia se conocía tras la agitada polémica por anteriores fallos de las pulseras antimaltrato, que habían afectado -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Noticias relacionadas

"Ninguna tecnología es infalible. Pero desde el Ministerio de Igualdad insistimos en que el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible", ha aseverado el departamento dirigido por Ana Redondo, según el cual, la sanción se hará efectiva mediante la deducción de cantidades.