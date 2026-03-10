¿Pestañas más largas… o más riesgos? La advertencia científica sobre algunos sérums

En los últimos años, la cultura del autocuidado ha ganado protagonismo y muchas personas han introducido rutinas de belleza, como el maquillaje, el cuidado de la piel o el uso de cosméticos específicos, dentro de sus hábitos de bienestar personal. Más allá de la estética, todo ello se asocia a momentos de dedicación a uno mismo, relajación y expresión individual. Sin embargo, los expertos recuerdan que el autocuidado también implica tomar decisiones informadas sobre los productos que utilizamos, priorizando siempre la seguridad y la salud, especialmente cuando se trata de cosméticos que se aplican en zonas sensibles como los ojos. Precisamente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de lanzar un aviso acerca de los peligros de emplear ciertos sérums que prometen alargar o densificar las pestañas. Y es que el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS), organismo asesor de la Comisión Europea, ha concluido que algunos compuestos utilizados en estos productos no pueden considerarse seguros. La advertencia se refiere a determinados análogos de prostaglandinas, sustancias con actividad biológica capaces de modificar el ciclo de crecimiento del vello y, por tanto, de aumentar la longitud, densidad o grosor de las pestañas. Aunque su eficacia para producir este efecto está demostrada, su uso en cosmética genera preocupación por su potente acción farmacológica.

Un ingrediente eficaz, pero controvertido

En los sérums para pestañas es habitual encontrar vitaminas, péptidos, aminoácidos o agentes acondicionadores. Estos ingredientes pueden mejorar la apariencia o resistencia de las pestañas, pero no tienen capacidad real para estimular su crecimiento.

Los análogos de prostaglandinas sí pueden hacerlo. Son compuestos derivados de moléculas presentes de forma natural en el organismo que regulan distintos procesos fisiológicos, incluido el ciclo del folículo piloso. Al actuar sobre dicho ciclo, pueden prolongar la fase de crecimiento de las pestañas.

Precisamente esa actividad biológica es la que genera dudas sobre su uso en productos cosméticos. Según el dictamen del SCCS, algunos de estos compuestos —entre ellos Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide (Ethyl Tafluprostamide), Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal (MDN) e Isopropyl Cloprostenate (IPCP)— no pueden considerarse seguros en productos destinados a estimular el crecimiento de pestañas o cejas.

La preocupación radica en su potente actividad farmacológica incluso a bajas concentraciones y en la ausencia de datos fiables sobre posibles efectos adversos, especialmente en lo relativo a la reproducción y el desarrollo embrionario. Este aspecto resulta particularmente relevante porque muchas usuarias de estos cosméticos son mujeres en edad fértil.

Entre cosmético y medicamento

El debate sobre el uso de estas sustancias en cosméticos no es nuevo. En 2018, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) ya alertó sobre los problemas asociados al uso de prostaglandinas y sus derivados en productos para el crecimiento de pestañas.

De hecho, estos compuestos se utilizan en medicina para tratar la hipertensión ocular y el glaucoma. Durante estos tratamientos oftalmológicos, el crecimiento de las pestañas aparece con frecuencia como efecto secundario. Sin embargo, también pueden producirse otros efectos adversos como irritación o inflamación ocular, hiperpigmentación alrededor de los ojos, cambios en el tejido periocular o pigmentación del iris.

Diez sérums analizados en el mercado

Para conocer la presencia de estos compuestos en productos disponibles para los consumidores, la OCU ha revisado 10 sérums para pestañas vendidos en perfumerías, parafarmacias y plataformas online.

Sérums analizados por la OCU / OCU

Los productos investigados pertenecen a las marcas XLash, Revitalash, Lilash, Realash Orphica, Long4Lashes, Lashcocaine, Miralash, GrandeLASH MD, UKLash y Rapidlash. Los envases contienen entre 1 y 3,5 mililitros y su precio oscila entre 16 y 65 euros, con un coste medio aproximado de 23 euros por mililitro.El análisis revela que todos los productos incluyen análogos de prostaglandinas en su lista de ingredientes. En nueve de ellos aparecen dos de las sustancias cuestionadas por el SCCS: Ethyl tafluprostamide e Isopropyl cloprostenate. Otro producto contiene dehydrolatanoprost, también perteneciente a esta familia de compuestos.

A pesar de ello, solo dos de los diez productos indican claramente que contienen un análogo de prostaglandinas, lo que dificulta que el consumidor identifique fácilmente la presencia de estos ingredientes.

A pesar de que los sérums con estos compuestos siguen siendo legales mientras la Unión Europea no adopte medidas regulatorias basadas en el dictamen del SCCS, organizaciones de consumidores insisten en la necesidad de actuar con precaución.

Noticias relacionadas

Desde la OCU recomiendan evitar los productos que contienen análogos de prostaglandinas, especialmente si se aplican cerca del ojo, y consultar con un especialista en caso de dudas.