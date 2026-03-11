La CIAF rectifica datos de su primera información sobre las cajas negras de Adamuz: el freno de emergencia del Iryo se accionó a las 19.43.39 con el tren a 182 kilómetros por hora

Una diferencia de apenas cuatro segundos ha obligado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a rectificar datos de su primer informe sobre el análisis de las cajas negras del accidente de Adamuz. "Detectado un error de transcripción en la información publicada en la nota de ayer, se procede a su subsanación", señala una nueva nota en la web oficial de la comisión.

La CIAF ha corregido este miércoles, un día después, la primera nota difundida sobre el análisis de las cajas negras de los trenes y ha precisado que el botón de freno de emergencia del tren Iryo 6189 fue accionado por el maquinista a las 19.43.39, cuando el convoy ya había reducido su velocidad a 182 kilómetros por hora, y no a las 19.43.43 a 141 kilómetros por hora, como se indicó en un primer momento.

En la nota corregida, la comisión incorpora de nuevo la secuencia de hechos obtenida a partir de los registradores de a bordo, el enclavamiento (sistema de señales de gestión del tráfico de trenes) de ADIF y los datos de diagnóstico de los trenes implicados.

Así fue la secuencia de la colisión

Con la corrección, la cronología provisional de los hechos, según la reconstrucción de la CIAF, sería:

A las 19.43.29 se abrió el interruptor principal del tren Iryo 6189 cuando circulaba a 205 km/h, un hecho que la comisión considera la primera anomalía detectada y que podría estar relacionado con perturbaciones de tensión o con la falta de contacto entre el pantógrafo y la catenaria.

Pocos segundos después, a las 19.43.33, el Alvia 2384 ocupó un circuito de vía correspondiente al entorno de la estación de Adamuz, mientras el tren de Iryo pasaba por otra zona del trazado a 204 km/h. En ese instante, según la nota, se registró una alarma de temperatura en las cajas de grasa del coche 8 del Iryo, “presumiblemente porque ya había descarrilado”. Esa incidencia provocó la activación de los frenos del convoy.

El tren Alvia siniestrado en Adamuz el 18 de enero. / Manuel Murillo

La corrección de la CIAF

La corrección ahora difundida afecta precisamente al siguiente momento: la CIAF fija en las 19.43.39 la activación del freno de emergencia por parte del maquinista del Iryo, cuando el tren todavía circulaba a 182 km/h.

Después, a las 19.43.44, el registrador del Alvia 2384 dejó de almacenar datos, “presumiblemente correspondiente al momento de la colisión entre ambos trenes”.

La comisión también señala que “no se aprecia ninguna actuación del maquinista” en el registro del Alvia y sitúa la detención completa del Iryo a las 19.44.03.