¿Cómo prevenir la conjuntivitis alérgica en primavera?

Con la llegada del buen tiempo y la primavera también aparecen las temidas alergias, cuando aumentan los niveles de polen en el aire.

Estornudos, picor de nariz, de garganta y de ojos. En ese sentido, el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia ofrece una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud visual en primavera.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 25% de la población padece de alergias, y en las próximas décadas, este tipo de patologías afectará a una de cada dos personas.

Según destaca la presidenta del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro, la conjuntivitis alérgica puede suceder por la reacción de la conjuntiva al entrar en contacto con un alérgeno como el polen, aunque también puede aparecer por reacción de ácaros, polvo, moho o caspa de animales.

«La conjuntiva es una membrana que recubre la parte visible del globo ocular, excepto la córnea y la cara interna de los párpados. Cuando se inflama por una reacción de hipersensibilidad a alérgeno provoca picor, sensación de ardor, lagrimeo y ojos rojos», señala la presidenta del Colexio de Ópticos Optometristas.

La afección puede afectar de forma significativa «al confort visual y a la calidad de vida del paciente durante la temporada de polinización», asegura Amaro.

Precauciones

Según el Colexio, para evitar o minimizar la conjuntivitis alérgica se pueden y se deben tomar ciertas precauciones.

"Al llegar a casa, lavarse las manos y la cara con agua y cambiar la ropa y ducharse" Esther Amaro — Presidenta del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia

«En la medida de lo posible se aconseja evitar salir a la calle cuando los niveles de polen son altos, que suele ser por la mañana. Siempre se pueden comprobar los niveles de polen de la zona que vivimos consultando información disponible en internet. También se deben mantener las ventanas de casa cerradas y circular con las ventanillas del coche subidas. Mantener limpios los filtros del aire acondicionados. Evitar frotar los ojos con las manos, una acción que podría empeorar los síntomas. Utilizar gafas de sol envolventes, que cubran los laterales para una mayor protección de los ojos. Al llegar a casa, lavarse las manos y la cara con agua y cambiar la ropa y ducharse. Lavar las sábanas y las fundas de las almohadas con frecuencia», señala Amaro.

Los usuarios de lentes de contacto «deben tener extrema higiene y es recomendable tener siempre a mano lágrimas artificiales sin conservantes», explica la presidenta del Colexio. Según Amaro «sería preferible que no usen lentillas o se usen las desechables».