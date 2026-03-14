SOCIEDAD
Ni Madrid ni Barcelona: el lugar de España donde se verá el eclipse solar de 2026 como en ningún otro sitio está en Galicia
La costa atlántica será uno de los puntos más privilegiados, sobre todo la gallega
David Cruz
España vivirá el próximo 12 de agosto de 2026 uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas, un evento que pocas veces vas a tener la oportunidad de disfrutar. Ese día, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse solar total que cruzará la península de oeste a este, dejando durante unos minutos el cielo completamente oscuro en pleno atardecer.
Qué sabemos del próximo eclipse solar y dónde se verá mejor en España
Los expertos coinciden en que nuestro país será el mejor lugar de Europa para observar el fenómeno, atrayendo a miles de turistas, fotógrafos y astrónomos de todo el mundo.
Muchos de estos visitantes, conocidos como 'cazadores de eclipses', viajan miles de kilómetros para presenciar estos eventos únicos. Y como hemos adelantado, en pocas ocasiones se dan un eclipse tan potente como el que se espera en España.
Según expertos en astronomía, la costa atlántica será uno de los puntos más privilegiados para contemplar el espectáculo. En zonas de Galicia y el norte de Lugo, el eclipse comenzará a apreciarse a partir de las 19:36, mientras que la fase de oscuridad total llegará alrededor de los 20:29 horas, coincidiendo con el momento en el que el Sol está muy bajo en el horizonte.
¿Qué significa esto? Que lugares como la Playa de las Catedrales, el Faro de Punta Roncadoira o la Playa de Llas se convertirán en espacios espectaculares para observar un fenómeno, siempre con la debida protección ocular.
Otros enclaves que también prometen vistas privilegiadas son el Parque Nacional de los Picos de Europa, las Bardenas Reales de Navarra o la Reserva de la Biosfera de Babia (León), esta última muy famosa por su cielo limpio y sin contaminación lumínica.
En la costa mediterránea podemos destacar ciudades como Valencia o Palma, sin embargo, debido a su ubicación, la duración de la fase total será algo menor que en otros puntos enumerados.
Ahora bien, date prisa en planificar tu viaje y reservar porque algunas ciudades han establecido ya precios prohibitivos debido a la enorme demanda de alojamientos para ese 12 de agosto.
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