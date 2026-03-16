Cuenta atrás en Ferrol para una de sus citas estrella: «Es única en España»

Ferrol calienta motores para volver a vivir uno de sus días más especiales del año, la fiesta de las Pepitas. Vecinos y vecinas afinan instrumentos, preparan sus mejores galas y contienen sus ganas de cantar y bailar hasta el 18 de marzo, víspera de San José, cuando los valses, danzas, cumbias y pasacalles de las rondallas marcarán el ritmo y llenarán de alegría la ciudad.

«Es una celebración única en toda España con más de 180 años de historia y una de nuestras señas de identidad», destaca Maica García, concejala de Turismo de Ferrol sobre esta ineludible celebración. Sus orígenes se remontan a los tiempos del Romanticismo, cuando los obreros navales y carpinteros se reunían en las tabernas y locales de la ciudad para cantarles a las mujeres importantes de sus vidas: novias, hermanas, madres... Una celebración que homenajea a la mujer y que late con fuerza gracias al esfuerzo y trabajo de las vecinas y vecinos enamorados de esta tradición.

«Ferrol estará engalanado para la ocasión. Las siete rondallas locales y las otras cinco que provienen de diferentes comarcas animarán los ánimos desde bien temprano. Es un día único para subirse a los balcones, cantar por la calle y vivir esta fiesta de la forma más ferrolana posible», señala la edila.

Las rondallas, protagonistas principales de la cita, son agrupaciones que representan a aquellos hombres del siglo XIX que caldeaban el ambiente de la ciudad cantando y bailando sin parar, entrando en tabernas y diferentes establecimientos para contagiar ese espíritu fiestero y mágico de este día tan especial. «Sus miembros van ataviados con capas, cintas de colores y diferentes instrumentos para tocar esa música tan típica. Y cada una tiene su madrina o padrino», indica García.

De hecho, la celebración comenzará entorno a las 16.00 horas con un saludo a dichas figuras. A continuación, en el Teatro Jofre se celebrará un acto institucional en el que renovarán los lazos de hermanamiento con el Concello de Mondoñedo, que visita cada año la ciudad naval para no perderse el espectáculo. En este acto se rendirá homenaje, como es tradición, a las madrinas y padrinos de las rondallas participantes que se suman en esta jornada a la celebración. Asimismo, se reconocerá a los músicos y rondallistas de honor.

La fiesta pasará a las calles a partir de las 18.00 horas con los desfiles de las rondallas en diferentes rincones del núcleo urbano hasta su llegada a la Plaza de Armas. Allí, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar una gala especial en la carpa ubicada al frente del Palacio Municipal, y luego, «seguirá la ronda y la fiesta por la ciudad hasta que el cuerpo aguante» comenta la concejala.

«Los músicos irán parándose en comercios y escaparates. En este sentido, también es tradición que los homenajeen regalándoles ‘Bicos’, un pastelito típico de este día con forma de corazón, relleno de crema de naranja y recubierto de chocolate», añade.

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La responsable turística del Concello avanza que se espera una gran afluencia de gente este año al ser el día siguiente festivo autónomico: «Deseamos que no solo vengan visitantes de la comarca, sino de toda Galicia para llenar nuestras calles de vida y alegría». Por otro lado, hace hincapié en los esfuerzos de la Administración para que la fiesta de las Pepitas sea finalmente declarada de Interés Turístico Nacional. García señala además que dicha celebración es un momento idóneo para descubrir la riqueza gastronómica, cultural, patrimonial e histórica de esta ciudad «que no dejará indiferente a nadie». n