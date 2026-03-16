España se adentra en una semana de tiempo estable, con altibajos en las temperaturas y la amenaza de una borrasca en Canarias

Tras un fin de semana marcado por el paso de la borrasca Samuel, que ha obligado a activar avisos por viento y temporal marítimo en buena parte del noreste peninsular y Baleares, los modelos indican que, con un poco de suerte, esta semana se perfila como tranquila desde el punto de vista climático. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica unos días de tiempo estable en la mayoría del territorio peninsular y Baleares, con altibajos en las temperaturas pero sin ningún fenómeno adverso a la vista. Solo preocupa la formación de una borrasca que afectará directamente a Canarias a partir del martes y que podría dejar lluvias fuertes, tormentas, granizo y precipitaciones abundantes en el archipiélago durante los días siguientes.

Según explica el meteorólogo Rubén del Campo, la semana comienza con la borrasca Samuel alejándose por el Mediterráneo. "Aunque Samuel ya se desplaza hacia Italia, seguirá provocando temporal marítimo y vientos muy fuertes durante este lunes, especialmente en zonas de Cataluña y Baleares", afirma el especialista, quien explica que la intensidad de este fenómeno en el territorio español será menor que la registrada el domingo, cuando en el Pirineo se alcanzaron rachas huracanadas de hasta 160 km/h en Cerler (Huesca) y en Portbou se superaron los 170 km/h. El Servei Meteorològic de Cataluña ha mantenido activados algunos avisos por viento y temporal marítimo hasta la mañana de este lunes y después, tras la mejora de la situación, los ha dado por apagados.

Durante la semana se esperan algunos altibajos en las temperaturas, aunque en la mayoría de los casos se situarán dentro de los valores normales o incluso por encima de ellos

Los pronósticos apuntan a que durante esta semana tanto en la Península y Baleares predominará en general un tiempo estable. "Se esperan algunos altibajos en las temperaturas, aunque en la mayoría de los casos se situarán dentro de los valores normales o incluso por encima de ellos en la mitad norte", afirma del Campo, añadiendo que en algunos casos podrían darse fluctuaciones de temperaturas de hasta 10 grados y dar lugar a valores por encima de los 20 grados en Galicia, Extremadura, Andalucía y el área mediterránea. "La atención estará puesta en otra borrasca situada en el Atlántico, que afectará principalmente a Canarias a partir del martes. Mientras tanto, la Península quedará al margen de esta borrasca, por lo que el tiempo será más tranquilo", comenta el portavoz de la Aemet.

Borrasca en Canarias

Los meteorólogos afirman que la situación más adversa de la semana se espera a partir del martes en Canarias. Los modelos indican que se aproximará un sistema de bajas presiones, que inicialmente será una DANA y que pronto evolucionará hasta convertirse en una borrasca. Durante este día se registrarán chubascos en las islas más montañosas, localmente fuertes y acompañados de tormenta, además de nevadas en las cumbres. También se producirá un descenso de las temperaturas en todo el archipiélago. La situación se mantendrá así hasta como mínimo el jueves, según advierten los meteorólogos.

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Canarias vivirá el impacto de una borrasca entre el martes y como mínimo el jueves que dejará lluvias fuertes y acompañadas de tormenta

El miércoles se espera que parte de la inestabilidad creada por esta borrasca atlántica provoque un aumento de la nubosidad, lluvias dispersas y chubascos en algunos puntos del suroeste peninsular. El jueves es posible que la nubosidad se extienda a algunos puntos del área mediterránea pero sin dejar grandes chubascos asociados a este fenómeno. Los pronósticos sugieren a que en la mayoría del territorio peninsular se vivirá una semana de tiempo estable, con algunos altibajos en las temperaturas, y que la calma se mantendrá hasta como mínimo el fin de semana. Aunque como siempre, los meteorólogos recuerdan que los pronósticos evolucionan con rapidez por lo que solo queda cruzar los dedos y esperar que los modelos no se compliquen con el paso de los días.