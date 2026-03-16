Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»

El mundo de la información y de la crónica social viguesa ha perdido en las últimas horas a un referente, Fernando Franco. El periodista de Faro de Vigo, nacido en el corazón del Casco Vello en 1951, dedicó tu extensa carrera a la información local y a la crónica social, exhibiendo en cada pieza su personalísimo estilo, marcado por su gran perspicacia y sentido del humor. Desde hacía tiempo luchaba contra una grave enfermedad. «Se nos va una leyenda», lamentaba esta mañana el escritor Miguel Fernández, conocido como Mikel O Ferdinand, tras conocer la triste noticia.

Fernando Franco se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra e inició su carrera periodística en 1976, en plena Transición, en la revista El Pope-Informe Gallego. Entró en Faro de Vigo en 1981, su casa, donde desarrolló una prolífica carrera profesional que abarcó más de cuatro décadas. Durante ellas retrató el avance de la sociedad olívica, tanto desde el rigor de la actualidad municipal como desde el retrato de las familias y personalidades olívicas más relevantes.

Su pasión por el periodismo le llevó a continuar con el oficio tras su jubilación, con su columna diaria, Mira Vigo, y dominical - en el suplemento Estela- Sálvese Quien Pueda. La suya fue la sección más longeva del periódico, con tres décadas de historia. Precisamente, en su penúltima columna habló abiertamente y con naturalidad el cáncer que padecía desde hacía años y ponía en valor la sanidad pública: «Digo antes de nada que soy un declarado admirador de la misma incluyendo todos sus errores e incompetencias, como también debo decir que hace dos años que trato y me tratan por un cáncer, que no te lo pueden arreglar como una cadera y muchas veces ni pueden arreglarlo, padeciendo efectos secundarios por ahora no graves, con dos años asistiendo a las citas con el oncólogo, atiborrando mi cuerpo con chutes de cisplatino, y gemcitbina, pasando de oncologia a digestivo, de digestivo a cardio... Pero sobre todo este tiempo me ha permitido observar a mucha gente, estar desahuciado, ver morir a mi compañero de habitación cuando toca hospital... Por eso, si me preguntan si defiendo a la Sanidad española diré un gran SÍ, sin medias tintas».

«Luchó contra la enfermedad con valor y con su gran sentido del humor. Se le veía bien pese a ella», destaca O Ferdinand, quien hace poco coindició con Fernando Franco, al que le unen años de literatura y vivencias. «Me he llevado el disgusto padre. Sabía que lo apreciaba, pero no sabía cuánto hasta esta mañana», lamenta.

Un prolífico cronista

Realizó más de 170 perfiles biográficos en forma de memorias escritas en primera persona en los archivos de FARO. Además de sus piezas periodísticas, es autor del libro 40 años de moda en Galicia, tres guías de la comunidad y una biografía sobre el fundador de Mondariz Balneario, Enrique Peinador.

Noticias relacionadas

Siempre cercano y humilde, con una sonrisa perenne, Fernando Franco era la memoria viva de la ciudad. En 2025 fue el portaestandarte de la procesión del Cristo de la Victoria, reflejo de su profundo vínculo con la tradición viguesa.