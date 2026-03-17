Catástrofe en la alta velocidad
El juzgado de Montoro selecciona a tres peritos para investigar el accidente de Adamuz
Estos ingenieros todavía deben aceptar el trabajo, que se materializará en una investigación independiente de las causas del siniestro
Pilar Cobos
El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha seleccionado ya a los tres peritos que investigarán las causas de la catástrofe ferroviaria de Adamuz. Ahora permanece a la espera de que estos ingenieros acepten el trabajo. De acuerdo con lo recogido en una diligencia de ordenación emitida la semana pasada, la elección se ha realizado por sorteo.
Tras manifestar su disposición a realizar la pericial, tendrá lugar el nombramiento. Para poder desarrollar su trabajo, estos ingenieros deberán entregar en la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción de Montoro una provisión del coste económico de la prueba a practicar. En este documento detallarán el tiempo previsto y la valoración del coste por hora, los medios a utilizar y otros gastos necesarios. El presupuesto se remitirá a la delegación (de Justicia) para su aprobación previa.
Su prueba pericial será independiente de la que ya está desarrollando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (que depende del Ministerio de Transportes) y fue propuesta por la Fiscalía provincial de Córdoba pocas semanas después del siniestro, en el marco de la investigación de las causas.
Fuentes de la investigación indican que, previsiblemente, los análisis metalográficos de materiales de la vía que todavía están pendientes de efectuar en laboratorios se realizarán una vez que estos profesionales se hayan incorporado. Por tanto, su entrada en la causa permitirá continuar avanzando en el esclarecimiento de los hechos.
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