Viaje de León XIV a España
El Papa hará dos misas multitudinarias en Madrid y Canarias y visitará Montserrat y la Sagrada Familia en Barcelona
El pontífice hará dos eucaristías masivas en la calle, una de ellas en la capital el 7 de junio y otra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
Patricia Martín
Poco a poco, se van conociendo nuevos detalles de la visita del Papa a España. El pontífice tiene previsto realizar dos misas multitudinarias durante su estancia, que será del 6 a 12 de junio. Una de ellas será en Madrid, el 7 de junio, con motivo del Corpus Christi y la otra en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife, al final de su visita, según ha adelantado el equipo coordinador del evento en España. Serán dos eucaristías en la calle, que se prevén masivas.
En Barcelona, el equipo coordinador ha confirmado que visitará la Abadía de Montserrat, tal como ha adelantado El Periódico. Será el mismo día que visite la Sagrada Familia, para conmemorar el centenario de la muerte de Antonio Gaudi e inaugurar la Torre de Jesús, la más alta de la basílica y a su vez la más elevada entre las iglesias cristianas.
Además, está previsto que haga vigilias y encuentros con distintas comunidades, instituciones y personalidades en las tres etapas de su viaje y que mantenga encuentros privados, pero la agenda aún no está cerrada. Lo que sí ha trascendido es que será el primer pontífice en visitar el Congreso durante un viaje a España, previsiblemente el día 8, en una sesión conjunta ante diputados y senadores.
En concreto, León XIV estará en Madrid del 6 al 9 de junio por la mañana; en Barcelona del 9 de junio por la tarde al 11 de junio por la mañana y en Canarias, donde visitará Las Palmas y Tenerife, los días 11 y 12 de junio.
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