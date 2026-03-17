De Santiago a las pantallas: la ciudad que exporta talento actoral

Compostela es conocida en todo el mundo por su historia, su Universidad y por el Camino, que atrapa a personas de todos los puntos del planeta. No obstante, a lo largo de los años también ha demostrado ser un lugar fértil para el talento interpretativo. De la capital gallega han salido actores y actrices que hoy forman parte del panorama del cine, la televisión y el teatro español. Algunos han alcanzado premios y reconocimiento nacional, mientras que otros han construido sólidas trayectorias en el audiovisual y en los escenarios. Todos ellos tienen en común sus orígenes: una ciudad que entre aulas, compañías teatrales y una intensa vida cultural, ha contribuido a formar a varias generaciones de intérpretes que han proyectado su talento desde Compostela hacia el resto del país.

1. Luis Zahera

Es uno de los actores gallegos más reconocidos del cine español actual. Con una carrera de más de tres décadas a sus espaldas, se ha especializado en personajes intensos y de fuerte personalidad, tanto en cine como en televisión. Lograba reconocimiento a nivel nacional gracias a su trabajo en El Reino (2018), de Rodrigo Sorogoyen, que le valía su primer Goya a mejor actor de reparto. La segunda estatuilla, en la misma categoría, la conseguía gracias a su papel en As bestas (2022), también de Sorogoyen. Además del cine, Zahera se hizo muy popular entre el gran público por su participación en series de televisión como Sin tetas no hay paraíso, Entrevías o Vivir sin permiso, donde ha consolidado su presencia en el panorama audiovisual nacional. Otros filmes en los que ha participado son Celda 211, Mientras dure la guerra y Que Dios nos perdone.

Luis Zahera tras recoger su Goya por ‘El Reino’. / RTVE

2. Tamar Novas

Este actor compostelano logró notoriedad en el cine español desde muy joven. Su debut se remonta al año 2004 con Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar, donde interpretó al sobrino de Ramón Sampedro. Ese papel le valió el Premio Goya al mejor actor revelación, convirtiéndose en uno de los actores jóvenes más prometedores del momento. Tras ese éxito inicial, Novas ha desarrollado una carrera sólida en cine, televisión y teatro. Ha trabajado en películas como Los abrazos rotos (2009) de Pedro Almodóvar, Mientras duermes (2011) de Jaume Balagueró y Quien a hierro mata de Paco Plaza (2019). En televisión también ha ganado popularidad con series como Fariña, El desorden que dejas o Clanes, consolidándose como uno de los intérpretes gallegos con mayor presencia en el audiovisual español.

El actor Tamar Novas / Andrés García

3. Nerea Barros

El reconocimiento a su trabajo llegaba con la película La isla mínima (2014), dirigida por Alberto Rodríguez, donde interpretó a Rocío, papel por el que obtuvo el Premio Goya a la mejor actriz revelación. Antes de ese éxito, Barros había participado en producciones televisivas y había trabajado también detrás de las cámaras en el ámbito audiovisual. Su carrera dio un impulso definitivo tras el Goya, lo que le permitió participar en numerosas series y proyectos de gran difusión. Entre sus trabajos más conocidos en televisión se encuentran El tiempo entre costuras, Gigantes, La Unidad o El caso Asunta, donde ha demostrado su versatilidad interpretativa.

Nerea Barros ganó el Goya por su papel en ‘La isla mínima’ / ECG

4. Diego Anido

Su trayectoria está muy vinculada a la escena gallega, donde se ha consolidado como uno de los intérpretes más reconocidos y respetados del panorama teatral contemporáneo. Aunque llevaba años trabajando en teatro y en el audiovisual gallego, su popularidad a nivel nacional creció muy notablemente con la película As bestas. En este thriller rural interpretó a Lorenzo, uno de los vecinos enfrentados con la pareja protagonista, un papel inquietante que le dio gran visibilidad entre el público y la crítica. Por esta interpretación fue nominado al Premio Goya al mejor actor revelación. Además de As bestas, Anido ha participado en otras producciones audiovisuales y mantiene una intensa actividad teatral. Su trabajo se caracteriza por interpretaciones muy físicas y de gran intensidad.

Diego Anido en la película ‘As bestas’. / Lucía Faraig

5. Alba Galocha

Aunque es conocida sobre todo por su carrera internacional como modelo, también ha trabajado como actriz en cine y televisión. Su debut en la gran pantalla llegó con El hombre de las mil caras (2016), el thriller dirigido por Alberto Rodríguez sobre el caso del espía Francisco Paesa, donde participó en un reparto que incluía a actores como Eduard Fernández, José Coronado o Carlos Santos. Posteriormente, ha formado parte de distintos proyectos audiovisuales que le han permitido consolidar su presencia en la interpretación. Uno de los más destacados es la serie La Templanza (2021), una producción de Amazon Prime Video basada en la novela de María Dueñas, en la que compartió reparto con actores como Leonor Watling y Rafael Novoa.

La modelo y actriz Alba Galocha / ECG

6. Sabela Arán

Se formó en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela. Durante sus primeros años profesionales desarrolló gran parte de su carrera en Galicia, participando en series de la TVG, donde comenzó a ganar popularidad y experiencia interpretativa. Ese trabajo fue clave para construir su trayectoria y dar posteriormente el salto a proyectos de mayor alcance.

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Sabela Arán / O'rocho

Su proyección fuera de Galicia llegó con la participación en series de distribución nacional e internacional. Entre ellas destaca Fariña (2018), una de las producciones españolas más conocidas de los últimos años, que contribuyó a dar visibilidad a varios actores gallegos. También participó en la serie El desorden que dejas (2020) de Netflix, protagonizada por Inma Cuesta y rodada en Galicia, lo que supuso otra ventana hacia el público estatal e internacional.