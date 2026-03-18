Tu serie puede esperar: el falso mensaje de Netflix que roba tus datos

La amenaza no llega en sobres ni a través de llamadas sospechosas, aparece en nuestra bandeja de entrada. Una oleada de correos fraudulentos que suplantan a Netflix ponen en alerta a los usuarios en España. Bajo el pretexto de un fallo en el método de pago, los ciberdelincuentes buscan provocar una reacción inmediata: hacer clic, introducir datos y, sin saberlo, abrir la puerta al robo de información personal y bancaria. Y es que desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), alertan de que muchos usuarios de la conocida plataforma están recibiendo un correo electrónico que avisa de un supuesto fallo en el pago de la suscripción e invita a solucionarlo de inmediato a través de un enlace.

Una persona pone Netflix / PEXELS

A partir de ahí, el engaño se desarrolla en varias fases diseñadas para generar confianza. Primero, la página fraudulenta introduce un paso poco habitual —una operación matemática— con el objetivo de aparentar seguridad. Después, reproduce una pantalla de acceso prácticamente idéntica a la de Netflix, en la que el usuario introduce sus credenciales sin sospechar. El último paso es el más crítico: la solicitud de información personal y los datos de la tarjeta, que terminan en manos de los ciberdelincuentes.

¿Cómo detectar el timo?

Detectar el fraude es posible si se presta atención a ciertos detalles. El origen del correo suele ser un dominio que no corresponde con el oficial de Netflix, el mensaje transmite urgencia para forzar una reacción rápida y el enlace dirige a una web cuya dirección no coincide con la legítima. Además, la cantidad de datos que se solicitan y elementos como la verificación mediante una operación matemática son señales claras de que algo no va bien.

¿Cómo actuar?

Ante un mensaje de este tipo, la recomendación es clara: no interactuar con él. Lo más seguro es eliminarlo directamente y, en caso de duda, acceder siempre a la cuenta de Netflix escribiendo la dirección en el navegador o a través de la aplicación oficial. Si ya se han introducido datos hay que actuar con rapidez: contactar con el banco para bloquear la tarjeta, revisar movimientos sospechosos, cambiar contraseñas y denunciar lo ocurrido ante las autoridades o el INCIBE

Los expertos insisten en que el phishing sigue siendo una de las amenazas más habituales en internet y que su éxito radica en la capacidad de generar urgencia y apariencia de legitimidad. Por ello, recomiendan mantener una actitud vigilante: desconfiar de mensajes inesperados, comprobar siempre la dirección web antes de introducir datos y recordar que ninguna empresa legítima solicita información sensible a través de correos o SMS.

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Expertos y Policía Nacional

La alerta no solo ha llegado desde el INCIBE. Expertos en ciberseguridad con gran presencia en redes sociales, como la criminóloga María Aperador, han advertido en los últimos días del aumento de este tipo de fraudes que utilizan la imagen de Netflix como gancho. A través de sus perfiles, donde acumula miles de seguidores, Aperador explica cómo los ciberdelincuentes reproducen con gran precisión la apariencia de la plataforma para engañar a los usuarios y hacerse con sus datos. En la misma línea, la Policía Nacional también ha difundido avisos en redes sobre esta campaña, insistiendo siempre en la importancia de no acceder a enlaces sospechosos ni facilitar información personal fuera de los canales oficiales.