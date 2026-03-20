La Fiscalía archiva dos denuncias contra Mañueco y su consejero por los incendios de León.

La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León, al entender que no hay indicios suficientes de delito.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó a Las Médulas y, la otra, presentada por el colectivo Aire Limpio, se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

Esta asociación apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia EFE que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal y, aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la Junta de Castilla y León y alcaldes de la zona afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen del incendio y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido.

Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios, aunque en este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

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Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue "un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto".