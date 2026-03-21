Unha empresa galega crea unha aplicación de realidade virtual para persoas con demencia
Conta con actividades de estimulación adaptadas aos diferentes niveis de deterioración cognitiva
Permite monitorizar os tempos de reacción, os reflexos ou a memoria
O programa Galicia Avanza, unha iniciativa impulsada pola Consellería de Economía e Industria a través do Igape e xestionada polo Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), púxose en marcha en 2022 co obxectivo de apoiar a internacionalización das pemes galegas. Na súa cuarta edición, recentemente finalizada, participaron 30 pequenas e medianas empresas innovadoras e de base tecnolóxica de toda Galicia.
Ao longo dos dez meses que dura o programa, trabállase tanto na apertura a mercados exteriores de empresas sen experiencia previa como no fortalecemento da presenza internacional das que xa operan fóra. Neste sentido, préstaselles apoio para mellorar a súa estratexia comercial, protexer as súas marcas e deseños industriais, e identificar posibles alianzas con outras compañías, facilitando así o seu crecemento e consolidación no ámbito global.
Entre as empresas participantes atópase Insati, unha firma viguesa fundada en 2013 e especializada en solucións innovadoras no ámbito da saúde, especialmente na prevención. A compañía aposta polo uso de tecnoloxías como a realidade estendida, o Internet das Cousas ou a intelixencia artificial para desenvolver produtos transformadores. Un dos seus principais focos é o envellecemento activo, destacando polos seus avances no tratamento de enfermidades neurodexenerativas e na saúde mental.
Personalización
Grazas ao impulso de Galicia Avanza, Insati avanzou na internacionalización dunha aplicación de realidade virtual orientada á estimulación físico-cognitiva de persoas con demencias ou trastornos neurocognitivos. Esta ferramenta ofrece diferentes actividades adaptadas ao grao de deterioración de cada usuario e intégrase nunha plataforma na nube que permite facer un seguimento detallado da súa evolución, medindo aspectos como os reflexos, a memoria, a motricidade ou os tempos de resposta. Ademais, destaca pola súa capacidade de personalización e pola posibilidade de recrear tarefas da vida cotiá.
A estratexia internacional da empresa centrouse inicialmente en Portugal e Singapura, dous mercados con forte aposta pola dixitalización do ámbito sociosanitario. De cara ao futuro, prevé expandirse a outros países asiáticos como China, Malasia ou Xapón, onde o incremento de enfermidades como o alzhéimer ou o párkinson abre novas oportunidades. No marco do programa, Insati recibiu apoio en cuestións como a análise de mercados, o desenvolvemento da súa identidade dixital, a creación de materiais promocionais e o asesoramento legal.
Tecnópole
Pola súa banda, Tecnópole, entidade encargada da xestión do programa, é unha sociedade participada pola Xunta de Galicia situada en San Cibrao das Viñas (Ourense). Con máis de trinta anos de traxectoria, o parque tecnolóxico reúne arredor dun cento de empresas e centros de I+D, apostando pola innovación, o talento, a sustentabilidade, a igualdade de xénero e a divulgación científica.
