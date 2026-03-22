Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de marzo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de marzo de 2026 es: 11, 22, 28, 48 y 51, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas
- De Santiago a la Costa da Morte: hasta 10 buses diarios repletos de peregrinos
- El restaurante de Santiago que prohíbe la pizza en su cocina: 'No somos los italianos que te encuentras por ahí