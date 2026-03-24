No solo de marisco vive Santiago: crecen los restaurantes de comida vegetal

Galicia no es precisamente el territorio que más empatiza con el veganismo y el vegetarianismo. Tierra de mariscos, carnes, quesos y platos de cuchara, su identidad culinaria sigue muy ligada a la tradición y al producto animal. No obstante, basta perderse un poco por las calles compostelanas para descubrir que en la capital gallega ha nacido una sensibilidad creciente hacia otras formas de comer y vivir. En los últimos años se han abierto restaurantes y cafeterías en los que la cocina vegetal no solo existe, sino que tiene personalidad propia. Aunque no son multitud, sí son suficientes para demostrar que, incluso en una comunidad poco asociada al veganismo y al vegetarianismo, ya hay espacio para una oferta gastronómica más diversa.

1. A Corre Vexeta

Ubicado en Rúa das Rodas, este restaurante ofrece comida vegana y vegetariana. Nacía en 2021, ocupando el lugar de A Corredoira que cerraba tras la crisis económica provocada por el covid. Liderado por Carmen Pereiras, ofrece varios platos que nunca faltan en la carta y que son ya un sello de la casa, junto a otros que van variando. A Corre Vexeta no es solo un local ideal para los santiagueses o turistas que excluyen de su dieta los productos de origen animal, sino también para todos aquellos cansados de los sabores de siempre. Las empanadillas de zorza (hecha con soja texturizada) o grelos, el wellington, la tortilla de harina de garbanzo, el guacamole con mango o la calzone de espinacas son algunos de los platos estrella de este local compostelano.

Interior del restaurante A Corre Vexeta. / HappyCow

2. A Porta Verde

Este restaurante de comida vegana y vegetariana se encuentra en Rúa do Hospitaliño y en su web dejan claro que sus platos son aptos para todos los gustos: «nuestra carta es variada, inclusiva y está pensada para sorprender tanto a amantes de la comida vegetal como a quienes se acercan por primera vez». En su menú no falta el típico falafel, el hummus o la quesadilla junto a otros platos menos comunes como los sorrentinos rellenos de calabaza y algas, las bombas de patata, los pastelitos de berenjena o la hamburguesa de frutos secos.

Plato de A Porta Verde. / A Porta Verde

3. TS A Casa

Esta tapería vegana-vegetariana y coctelería se encuentra en la Rúa de San Pedro y está regentada por Marco Medeiros y Santiago Abal. Las croquetas de Portobello, el hummus de olivas, la focaccia de carbón, las patatas con ‘mojo picón’, la tosta de zorza y, por supuesto, la Burguer A Casa, son algunos de los platos más apreciados por los clientes. De hecho su maña creando hamburguesas es tal que llegaron a la final del concurso The Veggie Burguer Warriors, que se celebró en Barcelona en 2023, con su burguer A Casa 7.0.

La famosa hamburguesa de TS A Casa. / HappyCow

4. The Green House Restaurant

Se encuentra en Rúa da Conga y ofrece comida vegana. Su propuesta gira en torno a una cocina de fusión ecológica con bastante peso de la inspiración asiática. La carta es breve y va cambiando según temporadas. Entre sus platos más populares se encuentran el curry de boniato, las samosas, el falafel o los fideos chinos con verduras. El local es pequeño y acogedor, con unas cinco mesas interiores y algunos sitios de barra, y está decorado con plantas y guiños a un invernadero. Es un local muy frecuentado por los peregrinos.

Fachada de The Green House Restaurant. / P.G.

5. Black Cat

Es un café vegano situado en la Rúa de San Pedro. Este pequeño local ofrece tanto desayunos como comidas. En su menú pueden encontrarse opciones tan originales como los calamares, el chorizo a la sidra, el tofu Agedashi, los callos, o la coliflor crujiente. Por su puesto, todo libre de crueldad animal. Además, este restaurante ofrece menú del día, algo poco habitual entre los restaurantes veganos.

Interior del café vegano Black Cat. / HappyCow

6. The Veggie Carmen

En ese mapa todavía reducido, pero cada vez más visible de la cocina vegetal compostelana, The Veggie Carmen se ha hecho un hueco con una propuesta centrada en platos veganos y vegetarianos dentro del mercado gastronómico La Galiciana. Su oferta se mueve entre recetas informales y reconocibles —como hamburguesas, hummus, ensaladas, noodles o incluso sushi vegano—, en una fórmula pensada tanto para el público habitual como para quienes buscan una alternativa vegetal en un espacio compartido.

The Veggie Carmen. / P.G.

7. The Veggie Sue

Se trata de un pequeño local de desayuno, merienda y take away que ha reforzado la oferta vegana de Santiago. Abría al público el pasado junio en Rúa das Casas Reais. Su propuesta se mueve entre bowls de avena, yogur vegetal o chía, tostadas, batidos, matcha latte, chai, kombuchas y pastelería.

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Desayuno de The Veggie Sue. / Redes

No podemos cerrar este reportaje sin nombrar el primer restaurante cien por cien vegano de Santiago y que contaba con un Solete de la Guía Repsol: el conocido Entre Pedras, ubicado en Rúa do Hospitaliño desde 2013 y hasta octubre de 2025. Su clientela no dejará de extrañar sus famosas setas rebozadas, su fish and chips, su zorza con patatas o su burguer de frutos secos.