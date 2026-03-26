Encuesta CIS: Uno de cada cuatro españoles no ha mantenido relaciones sexuales en el último año

Una de las preguntas clásicas de David Broncano en 'La revuelta', la del sexo, encuentra respuestas en un estudio que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves sobre hábitos y opiniones acerca de la sexualidad. La encuesta, elaborada del 5 al 12 de marzo, revela que uno de cada cuatro españoles (24,6%) no han mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, frente al 75,1% que reconoce que sí las ha tenido con su pareja o con otras personas. Entre quienes no han mantenido sexo en el último año, el 16,3% afirma que ha sido por falta de interés o deseo sexual, un 13,5% por viudedad y un 11,2% por enfermedad propia o de la pareja.

El 73,5% de los encuestados coinciden en que, para tener una vida satisfactoria, es importante tener una relación sentimental, frente a un 23% que resta importancia a este hecho. Un 69,2% de los ciudadanos declaran tener pareja en la actualidad, y de ellos, el 97,4% afirma que tiene una relación de pareja con una sola persona. Solo el 1,2% de los españoles dicen mantener "una relación abierta, con relaciones sexuales fuera de la pareja".

Entre las personas que afirman no tener pareja, un 22,3% declara que "tiene relaciones casuales o citas sin exclusividad" frente a un 73,4% que dice no tener ni relaciones ni citas. De quienes no tienen pareja, el 36,6% afirma que dentro de cinco años quieren seguir viviendo "sin relaciones ni pareja", mientras que al 20,5% le gustaría "tener una relación estable o convivir sin estar casado", y el 17,5% prefiere "tener una relación estable, pero cada cual viviendo en su casa".

Experiencias y juguetes sexuales

En cuanto a experiencias sexuales, solo un 12,9% de los 4.009 entrevistados reconocen haber tenido "relaciones abiertas o no exclusivas" en algún momento, de los cuales un 42,8% sostiene que "ha sido una etapa de su vida", mientras que un 29% lo considera "una experiencia puntual". Un 7,9% de los españoles aseguran haber realizado "prácticas de dominación o de sumisión"; un 6,8%, "fetichismos específicos"; un 5,2%, el "poliamor", y un 4,7% ha participado en "orgías". En relación con este tipo de prácticas sexuales, un 26,3% no se considera "ni abierto ni conservador"; un 25,4%, "más bien conservador"; un 18,6%, "muy conservador"; y solo un 26%, "muy o bastante abierto".

Un 58,5% de los españoles aseguran haber utilizado productos eróticos, como juguetes sexuales, lubricantes, aceites u otros objetos, para estimular el placer, frente a un 41,3% que afirma no usarlos. Entre los que reconocen utilizarlos, los aceites, lubricantes y otra cosmética erótica es lo más empleado (92,9%), seguido de juguetes sexuales (75,8%) y, en tercer lugar, ropa, lencería o accesorios eróticos (61%).

La mayoría de los encuestados indica que ha utilizado estos productos con pareja estable: un 85,4% asegura que ha usado lencería o accesorios eróticos con su pareja, un 70,7% ha empleado aceites, lubricantes o cosmética erótica y un 57,4% ha usado "otros objetos no destinados al placer" con sus parejas. Entre las personas que han echado mando alguna vez un producto erótico, un 33,9% admite que lo ha hecho por "curiosidad o experimentación"; un 26,1%, por "mejorar la satisfacción sexual"; y un 23,8%, por "diversión".

Robots con fines sexuales

Por el contrario, la encuesta desvela que los españoles son bastante refractarios al uso de los robots humanoides como parte de su sexualidad. El 80,6% de los entrevistados declara que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve poco probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que muy o bastante probable. En paralelo, un 18,7% comparte la afirmación de que saber que tu pareja usa juguetes sexuales en solitario genera presión en las relaciones sexuales, mientras que un 75,5% está poco o nada de acuerdo con esa aseveración. Además, el 56,7% está muy o bastante de acuerdo con que el uso de juguetes eróticos enriquece la vida sexual, frente al 37% que opina lo contrario.

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Un 78,8% de los españoles opinan que las relaciones afectivas y sexuales son hoy "más inestables que antes", un 61,8% cree que ahora las relaciones "generan más incertidumbres" en comparación con hace 50 años y un 73,3% afirma que las relaciones actuales "han sido transformadas profundamente por las redes sociales e internet". La mayoría de los encuestados también consideran, que en la actualidad, las relaciones permiten una mayor libertad individual (81,6%), son más igualitarias entre hombres y mujeres (75,6%) y son más placenteras que hace 50 años (64,2%).