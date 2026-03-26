Santiago reúne a más de veinte chefs Michelin para celebrar la despensa gallega

Más de una veintena de chefs con estrellas Michelin participarán este año en ‘Cocinando Galicia’, un ciclo de ocho jornadas gastronómicas de alta cocina impulsado por Manuel Costiña con el objetivo de ensalzar la despensa gallega y destinar su recaudación a la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades (ACEM). La iniciativa se desarrolla en Santiago, por lo que reunirá alta cocina y solidaridad en la capital gallega.

La iniciativa, promovida por el chef de Retiro da Costiña, en Santa Comba, quiere situar al producto gallego en el centro del discurso culinario contemporáneo a través de una propuesta que une gastronomía, territorio y compromiso social. Costiña está al frente del único restaurante de la provincia de A Coruña reconocido con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol.

El proyecto reunirá a destacados cocineros de distintos puntos de la geografía española, que diseñarán menús elaborados exclusivamente con productos gallegos. Además de participar en estas jornadas, los chefs tendrán ocasión de conocer de cerca el origen de las materias primas, ya que visitarán lonjas, explotaciones ganaderas y huertas para entrar en contacto directo con los productores.

Los ingredientes protagonistas estarán amparados, en muchos casos, por figuras de calidad diferenciada como indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen. Entre ellos sobresalen productos emblemáticos como la patata de Galicia, el mejillón y la ternera gallega.

La mayor parte de los cocineros que acompañarán a Costiña ya han sido anunciados, aunque la organización se reserva todavía la identidad de “cuatro grandes espadas”, cuya participación no se dará a conocer previamente para mantener el efecto sorpresa entre los comensales.

Entre los chefs ya confirmados figuran David Yárnoz y Jaione Olarzábal, de Molino de Urdániz (Navarra); Kiko Moya, de L’Escaleta (Alicante); Marcos Morán, de Casa Gerardo (Asturias); Manuel de Morales, de Gastronauta (Madrid); María Gómez, de Magoga (Murcia); Carlos Casillas, de Barro (Ávila); Maca de Castro (Mallorca) e Iñaki Aldrey, de Atempo (Barcelona).

También estarán Juan Carlos y Jonathan Padrón, de El Rincón de Juan Carlos (Tenerife); Mario Sandoval, de Coque (Madrid); Sergio Bastard, de La Casona del Judío (Santander); Cristina Díaz y Fran Martínez, de Maralba (Albacete); Julen Baz, de Garena (Vizcaya); Pablo González, de La Cabaña (Murcia), y Diego Regueiro, de Regueiro (Asturias).

Completan la relación de participantes Ello Fernández, de Ferpel Gastronómico (Asturias); Juanlu Fernández, de Lú (Cádiz); Álvaro Salazar, de Voro (Mallorca); Ignacio y Carlos Echapresto, de Venta Moncalvillo (La Rioja); Yolanda León y Juanjo Pérez, de Cocinandos (León); Carmelo Bosque, de Lillas Pastia (Huesca), y Pedro Sánchez, de Baga (Jaén).

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Las jornadas de ‘Cocinando Galicia’ se celebrarán los días 14 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 7 de julio, 22 de septiembre, 20 de octubre, 10 de noviembre y 15 de diciembre.