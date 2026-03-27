Cambio de hora: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes este fin de semana?

En los últimos días, ya se han comenzado a notar los días más largos, una señal inequívoca de que ya no queda nada para que se produzca el cambio de hora, que dará paso al horario de verano.

Así, y como cada año, los relojes de toda España sufrirán este fin de semana una pequeña modificación con la llegada de la primavera, similar a la que ocurre en otoño para recuperar el horario de invierno.

Si bien se trata de una práctica a la que los españoles ya estamos más que acostunbrados, al tener que realizarla dos veces cada año, es habitual que nos surjan varias dudas.

En este caso, ¿adelantamos o atrasamos el reloj? ¿Se duerme una hora más o una hora menos?

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos cuándo se producirá el cambio de hora de marzo y todo lo que debes saber sobre él.

¿Por qué se cambia la hora?

Este ajuste horario tiene como objetivo aprovechar mejor las horas de luz natural y tiene su origen en principios del siglo XX, cuando varios países comenzaron a aplicarlo durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar combustible y optimizar las horas de luz.

En el caso de España, el horario de verano se adoptó intermitentemente entre 1918 y 1949, aunque no fue hasta 1974, en plena crisis del petróleo, cuando se instauró de manera continuada.

¿Qué día hay que cambiar la hora?

El cambio al horario de verano tendrá lugar como es habitual el último domingo de este mes, por tanto, durante la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo.

¿Dormimos más o menos?

La modificación se producirá a las 2.00 de la madrugada, que pasarán a ser las 3.00 horas o, lo que es lo mismo, dormiremos una hora menos. Tendremos que, por tanto, adelantar una hora el reloj.

Aunque muchos dispositivos electrónicos y la mayoría de teléfonos ya lo hacen de forma automática, conviene revisarlos y cambiar de forma manual todos los aparatos analógicos que utilicemos en nuestro día a día.

Puesta de sol en Galicia / Lavandeira jr (EFE)

¿Cómo nos afecta el cambio de hora?

El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá más tarde, por lo que dispondremos de más tiempo de luz solar por las tardes.

Sin embargo, además de producir un cambio en las rutinas, este cambio horario también puede tener algunos impactos en nuestra salud, entre los que se encuentra la desadaptación y síntomas similareas a los que provoca el 'jet lag': fatiga y cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño por la noche, irritabilidad o falta de concentración.

Así mismo, también se puede sentir hambre a horas intempestivas o, todo lo contrario, falta de apetito o sensación de plenitud tras la comida.

¿Será el último cambio de hora?

Cambiar o no cambiar la hora es un debate que cada vez está más presente. Sin ir más lejos, hace unos meses, durante los días previos al último cambio horario de invierno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que ponía en duda la continuidad y la utilidad del cambio horario.

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", señalaba el presidente, que realizó una petición a la Unión Europea para eliminar el cambio de hora a partir de este año.

La Comisión Europea se había fijado en principio el objetivo de poner fin a los cambios en 2019, pero el plan era demasiado ambicioso y el Parlamento Europeo propuso después que el último año con cambio de hora fuera el 2021.

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Sin embargo, el asunto no acabó de precisarse, El comité de expertos nombrado por el Gobierno para decidir si España se queda con el horario de invierno o con el de verano no se puso de acuerdo sobre qué era lo mejor y aunque, se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión, ahora mismo está todo en el aire a la espera de que Europa retome el tema.