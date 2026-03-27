Compostela noir: la ciudad perfecta para el crimen literario

Santiago con su piedra húmeda, sus soportales en penumbra y ese aire de misterio que parece adherido a cada rincón del casco histórico, se antoja el escenario ideal para el thriller. Pocas ciudades combinan con tanta naturalidad la solemnidad monumental, el peso de la historia, la huella de la religión y una atmósfera propicia para el secreto, la amenaza y la intriga. No es extraño, por tanto, que numerosos autores hayan encontrado en la capital gallega el telón de fondo perfecto para crímenes, desapariciones y tramas oscuras en las que la ciudad, más que un decorado, acaba convirtiéndose en un personaje esencial.

1. Crimen en Compostela (Crime en Compostela)

Carlos G. Reigosa entretiene al lector desde el minuto uno con un thriller de investigación que arranca con el detective Nivardo Castro y el periodista Carlos Conde tras la pista del asesinato de un constructor millonario cometido en el centro histórico de Santiago. A partir de ahí, la novela despliega una trama de ambición, sexo, dinero y codicia. Crimen en Compostela está considerada una obra fundacional de la novela negra gallega y ganó el I Premio Xerais de Novela.

'Crimen en Compostela' / CEDIDA

En ella Santiago no aparece solo como un simple decorado, sino como una ciudad con doble cara: el libro aprovecha el peso histórico, religioso y monumental de la ciudad para reforzar la intriga, pero al mismo tiempo enseña su lado menos idealizado, más oscuro y más humano. De esta forma el autor transita de forma magistral desde la zona vieja, la Compostela más monumental e histórica, hasta la zona nueva, más moderna, vulgar y cotidiana.

2. Trece campanadas (Trece badaladas)

Con esta obra Suso de Toro conseguía el Premio Nacional de Narrativa en 2003, reforzando así su prestigio dentro de la literatura española contemporánea. La historia se centra en una joven guionista que intenta sacar adelante un proyecto basado en una antigua leyenda compostelana. Esa mezcla de suspense psicológico, mito local y desasosiego es justo lo que la hace tan singular dentro del thriller ambientado en Galicia. En el libro Santiago no es solo un decorado, sino el corazón de la historia.

'Trece campanadas' / CEDIDA

Suso de Toro aprovecha todo lo que Compostela ofrece al imaginario del thriller: la catedral, la Berenguela, las piedras, la lluvia, el laberinto de calles de la zona vieja y ese aire de ciudad antigua en la que lo visible convive con lo oculto. Trece campanadas fue, además, adaptada al cine en 2002. El filme está dirigido por Xavier Villaverde.

3. La memoria de la lluvia (A memoria da choiva)

Pedro Feijoo compuso con La memoria de la lluvia una novela policial de base muy literaria y con ella recibía el Premio Arcebispo Xoán de San Clemente en 2016. La trama arranca con el asesinato de Xosé Carneiro, un conocido psicoanalista y tertuliano, hallado muerto en su piso de la compostelana rúa República do Salvador. A partir de ahí, Pedro Feijoo construye una investigación que mezcla crimen, pistas culturales, pasión, odio y una fuerte presencia de la literatura gallega.

'La memoria de la lluvia' / CEDIDA

Santiago es aquí mucho más que un fondo: es el territorio que da sentido a la investigación. La novela necesita a Compostela porque su intriga nace precisamente del cruce entre ciudad histórica, vida contemporánea y legado literario. No es solo una historia de pesquisa, sino también una intriga atravesada por la memoria, los textos y el peso de la tradición cultural gallega.

4. Belleza roja (Beleza vermella)

En esta novela negra de corte muy contemporáneo, Arantza Portabales arranca con una imagen potentísima: en Santiago aparece un crimen espantoso que parece casi una instalación artística. La investigación recae en el comisario Santi Abad y en Ana Barroso, que deben ir desenterrando los secretos de los Alén Somoza, una de las familias más poderosas y ricas de la alta sociedad gallega. En Belleza roja Santiago aporta algo muy concreto:el contraste entre la ciudad histórica y hermosa y el lado oscuro de la élite gallega.

'Belleza roja' / CEDIDA

No pesa tanto aquí la Compostela legendaria o sobrenatural de Trece campanadas, sino una ciudad más social y contemporánea, asociada al poder, al estatus y a la respetabilidad pública. La novela obtuvo el Premio Frei Martín Sarmiento en 2018.

5. El hombre que mató a Antía Morgade (O home que matou a Antía Morgade)

Hace tres años Arantza Portabales publicaba este thriller policial que parte de una situación cerrada, casi de tragedia clásica: seis amigos se reencuentran en Santiago el 24 de julio de 2021 y, en plena cena, mientras suenan los brindis y los fuegos previos al Apóstol, uno de ellos es asesinado de un disparo. La investigación de Santiago Abad y Ana Barroso destapa entonces un pasado común marcado por una herida muy profunda: la muerte de Antía Morgade cuando todos eran adolescentes.

'El hombre que mató a Antía Morgade' / CEDIDA

Santiago no aparece en la novela de forma genérica, sino vinculada a una fecha y a una atmósfera: la víspera del Apóstol, con los fuegos artificiales, el verano compostelano y una noche cargada de expectación.

6. Niebla sobre Compostela

Joan A. Merino publicaba el año pasado este thriller de acción, misterio y carga emocional, con una mezcla poco habitual de novela negra, romanticismo y terrorismo. La novela tiene varios hilos: arranca con una misión de contraespionaje en la frontera entre India y Pakistán, pero la acción se entrelaza después con lo que ocurre en Galicia. Además, el eje más íntimo pasa por Sophía Coren, una joven librera anticuaria del casco viejo de Santiago cuya vida se rompe cuando su hermana adolescente, Aline, aparece muerta al pie del edificio en el que viven.

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'Nieble sobre Compostela' / CEDIDA

En el libro no encontraremos una Compostela puramente policial ni puramente legendaria, sino una ciudad donde conviven la intriga contemporánea y una atmósfera casi ritual. La ubicación de la protagonista en una librería anticuaría del casco histórico refuerza además una imagen muy compostelana: una urbe de memoria, capas históricas y belleza oscura.