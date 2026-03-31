Luz verde a la primera terapia para la hipertensión resistente que combina cuatro principios activos en una sola pastilla

El grupo farmacéutico internacional Servier ha anunciado que ha recibido una opinión favorable por procedimiento descentralizado europeo para su medicamento en investigación 'Quadrixam', la primera terapia cuádruple fija indicada en pacientes con hipertensión resistente que reúne cuatro principios activos en una única cápsula, simplificando tanto el tratamiento como la prescripción. Esta decisión, señala la compañía, allana el camino para la concesión de autorizaciones nacionales de comercialización en 21 Estados miembros de la Unión Europea.

El medicamento, detalla Servier, representa una innovación orientada "a mejorar la adherencia terapéutica y supone un avance relevante en la vida diaria de los pacientes con hipertensión resistente", cuya presión arterial no se controla adecuadamente con la combinación de una terapia triple, ya disponible, con tres antihipertensivos a dosis máximas toleradas (perindopril, indapamida y amlodipino).

Cuatro principios activos

Esta nueva terapia combina perindopril, indapamida, amlodipino y, además, bisoprolol en una sola pastilla. La opinión favorable emitida en el marco del procedimiento descentralizado europeo se basa en los resultados positivos del estudio QUADRO -un estudio internacional, aleatorizado, doble ciego y controlado en el que participaron 183 pacientes de 13 países de Europa, Asia y América del Sur- que "demostraron la eficacia y la seguridad de esta terapia cuádruple en comparación con la triple en la reducción de la presión arterial en pacientes con hipertensión resistente confirmada".

La eficacia, explica la compañía farmacéutica, se evaluó tras ocho semanas de tratamiento mediante la medición de la presión arterial sistólica en consulta médica (criterio principal de valoración), la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas y la automedición domiciliaria de la presión arterial por parte del paciente. El estudio QUADRO "alcanzó su criterio principal de valoración, observándose una reducción significativamente mayor de la presión arterial sistólica medida en los pacientes que recibieron la terapia cuádruple".

Enfermedad cardiovascular

La hipertensión no controlada es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En particular, los pacientes con hipertensión resistente presentan un incremento del 65 % en el riesgo de infarto de miocardio o ictus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión continúa en aumento y se sitúa entre las principales causas de muerte prematura a nivel mundial.

Un informe de la OMS de 2025 señala que la carga de la hipertensión arterial alcanza a 1.400 millones de personas adultas en todo el mundo, una cifra equivalente a toda la población de países como China o India. Y solo uno de cada cinco personas con este factor de riesgo cardiovascular clave tiene su hipertensión controlada, ya sea gracias a la medicación o por cambios en sus causas modificables, principalmente hábitos y estilo de vida.

Casi diez millones de españoles

La falta de control de esta patología y otras cardiovasculares ha costado unos 3.200 millones de euros a los países de ingresos medios y bajos en 15 años, entre 2011 y 2025, y solo el 28% de los países de bajos ingresos afirman tener disponibles en farmacias los medicamentos recomendados para controlar la enfermedad.

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En España, la OMS sitúa la prevalencia de la hipertensión en el 32% de los adultos de entre 30 y 79 años, dos puntos por debajo de la media global (34%). El informe estima que se ven afectados por este problema 9,8 millones de españoles adultos, de los que el 73% está diagnosticado, el 61% recibe tratamiento, pero solo el 37% tiene controlada su hipertensión.