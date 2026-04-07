Primeras instantáneas
Estas son las espectaculares imágenes que ha captado la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna
La Casa Blanca ha compartido las primeras fotografías del eclipse solar y el famoso "earth rise" captadas por los astronautas de Artemis
Valentina Raffio
Las primeras imágenes captadas por la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna ya están aquí. Y son espectaculares. El perfil oficial de la Casa Blanca ha compartido dos instantáneas en las que se pueden observar algunos de los momentos más mágicos del trayecto que anoche vivieron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su travesía lunar. En la de las imágenes puede verse un espectacular eclipse captado en el momento exacto en que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y el sol. En otra, puede apreciarse el mágico momento del "Earth Rise" en el que los astronautas, tras quedar totalmente incomunicados en su paso por el lado oculto de la Luna, volvieron a percibir la silueta de nuestro planeta.
Todo apunta a que en las próximas horas se publicarán más imágenes de la expedición. Según reporta la NASA, mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación ha fotografiaco y descrito "cráteres de impacto, antiguas coladas de lava y grietas y crestas superficiales formadas a medida que la Luna evolucionaba con el tiempo". También se han retratado "diferencias de color, brillo y textura" hasta ahora desconocidas que podrían dar pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar.
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