Fracaso de la segunda reunión entre Sanidad y los sindicatos: los médicos volverán a la huelga del 27 al 30 de abril

Fracaso de la reunión prevista esta tarde entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos para avanzar en las negociaciones y desconvocar la próxima huelga prevista este mes de abril. Según informa el Comité de Huelga, se ha tratado de un "encuentro más bien informal" que finalmente no se ha llegado a celebrar, ya que, al inicio, como ya había avanzado, "han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto". Lejos de acercar posturas, los sindicatos anuncian que el calendario de movilizaciones "se mantiene intacto" y la próxima semana de huelga nacional se llevará a cabo del 27 al 30 de abril.

Sanidad, por su parte, asegura que el Comité "se ha negado a sentarse a negociar con mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas, a las puertas de la propia reunión. De este modo, ha rechazado su participación en el diálogo, despreciando la labor mediadora de los pacientes, pese a que ambas partes habían acudido al Ministerio".

El Ministerio señala que, tras más de 25 reuniones en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas, "en ningún momento ha existido voluntad de desescalar el conflicto por parte de los convocantes. Por el contrario, el comité ha ido rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes". Sanidad dice que "mantiene su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones" y ha vuelto a convocar a los sindicatos a una nueva reunión el próximo lunes.

Nuevos encuentros

En un comunicado, el Comité, por su lado, indica que "ambas partes han decidido abandonar el espacio emplazando al ministerio a nuevos encuentros sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones. Además, las organizaciones sindicales han vuelto a remitir al ministerio las reivindicaciones básicas del colectivo sobre las que se muestran dispuestos a dialogar en las ocasiones que sean necesarias".

El Comité está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Segundo encuentro

Se trata de la segunda reunión, dice el Comité, desde que se retomara el diálogo en el marco del proceso negociador por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. El primero, en marzo, se produjo en un clima mucho más amigable. Pero, tras celebración, ese mismo mes, de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que las comunidades pidieron al Ministerio una solución al conflicto, se acordó buscar la figura de un mediador independiente que pasaba porque fuera una organización de pacientes. Sanidad propuso, para el encuentro de este miércoles, que esa figura fuera la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

Desde ayer martes, los sindicatos rechazaron la propuesta "por no haber sido consensuada y pactada por ambas partes y por no cumplir con los requisitos exigibles a un proceso de conflicto laboral de estas características, lo que aleja a esta figura de lo que se espera como necesario para intentar desencallar la situación".

"De manera unilateral"

Esta mediación solo ha contribuido, a juicio del Comité, "a generar de forma deliberada una polémica que tiene como objetivo ocultar la incapacidad del ministerio para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo", añaden.

Los sindicatos que integran el Comité de Huelga insisten en que la situación laboral en la que se encuentran los profesionales es "insostenible, y la única salida es mejorar sus condiciones de trabajo con una norma propia que reconozca al médico su derecho a negociar sus propias condiciones laborales".

Mediación del Gobierno

El Comité cree que tras más de un año de movilizaciones y encuentros no se ha atendido a ninguna de sus reivindicaciones, y "considera que ha quedado patente que el ministerio es incapaz de solucionar el conflicto, por lo que eleva la petición al Gobierno central del que forma parte Sanidad para que se implique en alcanzar una solución consensuada".

Las organizaciones sindicales recuerdan que "acudirán a tantas reuniones como sea necesario siempre que se muestre una auténtica capacidad negociadora y no una mera estrategia dilatoria, pero que mientras eso no ocurra, el calendario de movilizaciones se mantiene intacto, por lo que la próxima semana de huelga nacional se llevará a cabo del 27 al 30 de abril".

Noticias relacionadas

Por último, "lamenta que los pacientes se hayan visto envueltos en esta polémica por la instrumentalización que ha llevado a cabo el ministerio y se disculpa por los problemas que la huelga pueda ocasionar, siendo conscientes de la incidencia que los paros provocan en la asistencia".