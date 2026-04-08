Vuelve la estafa del amor, un timo que también se registró cerca de Santiago

Se conoce como estafa del amor y se ha convertido en una de las formas de fraude más crueles de los últimos años porque no solo implica pérdidas económicas, sino que afecta de lleno a la vida íntima de los afectados. Detrás de perfiles falsos, promesas sentimentales y relatos cuidadosamente construidos, los estafadores manipulan a sus víctimas hasta arrastrarlas a pérdidas económicas que a menudo van acompañadas de vergüenza, aislamiento y un profundo daño emocional. El último caso conocido en España hace poco más de mes y medio, una mujer de Almería a la que estafaron 216.839 euros, vuelve a poner el foco sobre un delito que también ha dejado huella en Galicia y, de manera especialmente cercana, en el entorno de Santiago.

Casos en el área de Santiago

El caso más reciente conocido en el área compostelana salía a la luz el pasado año y afectó a una vecina de Bertamiráns que conoció a un hombre a través de Facebook que la convenció de que entre ambos existía una relación sentimental real. El engaño se prolongó hasta lograr que la mujer le hiciera tres transferencias por un total de 6.500 euros, con el pretexto de afrontar distintos problemas personales, entre ellos gastos relacionados con un procedimiento judicial y la reparación de un vehículo. La causa llegó a la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, donde la Fiscalía solicitaba inicialmente 15 meses de prisión y la devolución íntegra del dinero. Finalmente, el acusado aceptó indemnizar a la víctima con 9.000 euros, a pagar mediante transferencias mensuales durante dos años y cuatro meses, y el procedimiento terminó con una condena rebajada tras el acuerdo entre las partes.

Otra estafa de este tipo, con víctima también en Ames, se hacía pública en 2023, aunque la denuncia había sido presentada meses antes por una vecina de O Milladoiro ante la Guardia Civil. En este caso, la víctima perdió 4.100 euros después de que el estafador, al que había conocido por redes sociales, desplegara el mecanismo clásico del ‘romance scam’: construir un vínculo afectivo rápido, inventar una identidad solvente o atractiva y, después, introducir una urgencia económica que justificara las peticiones de dinero. La investigación fue asumida por el equipo @Milladoiro de Asesoramiento, Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de la Comandancia de A Coruña, que encuadró las pesquisas en la llamada operación Nazavi. La Guardia Civil acabó investigando a dos personas, una mujer de Zaragoza y un hombre de Pamplona, como presuntos responsables del fraude. Algunas informaciones sobre el caso añadieron que el supuesto autor se presentaba como ingeniero en Turquía, un perfil coherente con el patrón habitual de estas estafas, en el que el delincuente se sitúa en el extranjero y alega problemas burocráticos, bancarios o personales para reclamar dinero.

Casos en Galicia

En los últimos años se han registrado en la comunidad varios timos de esta envergadura. En 2025 la Guardia Civil detenía a un vecino de A Coruña como presunto autor de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de extorsión utilizando el método denominado ‘romance scam’ o estafa del amor, con el que engañó a nueve personas de distintos puntos de España (entre ellas, residentes en Abegondo, Arteixo, Brión, Fene y Vilagarcía) para hacerse con 27.000 euros.

Una joven muestra la app de Tinder en su móvil / PEXELS

Conocido es también un episodio de este tipo ocurrido en 2024. A una vecina de Ponteareas le robaron 83.000 euros a través de la aplicación de citas Tinder. El timador hizo creer a la víctima que se encontraba interesado en ella y fingió comenzar y mantener una relación sentimental. Totalmente confiada, la víctima autorizó al hombre a utilizar su banca electrónica y su tarjeta de crédito e incluso, tras una visita a su domicilio, se llevó varias de sus joyas para supuestamente enseñárselas a su hija, muy aficionada a ellas.

También en 2023 una mujer de Moaña perdía 18.700 euros con este timo. La víctima había conocido a través de una red social a un hombre que se hizo pasar por un militar estadounidense. Con el paso del tiempo, él se ganó su confianza al entablar una relación afectiva y, utilizando diversos pretextos, le pidió ayuda económica. Ella accedió formalizando diversas transferencias bancarias.

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Otro caso sonado se remonta a 2018 cuando una coruñesa perdió 21.000 euros en cuatro meses al enamorarse de un timador que le escribió a través de wasap. El estafador le hizo creer que le recordaba a su esposa fallecida y que tenía un hijo que deseaba conocerla e incluso le llegó a pedir matrimonio. Ella le hizo varias transferencias antes de darse cuenta de que era un timo. También ese año, un vecino de Poio fue engañado durante meses por una supuesta mujer de Tailandia que en realidad era un hombre y estaba en España. La relación se afianzó vía wasap y, aunque nunca llegaron a verse ni hablaron por teléfono, la mujer le pidió ayuda económica. Llegó a transferirle 36.000 euros.