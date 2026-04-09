La Caixa reforza a súa aposta por Galicia cun investimento de 16 millóns
Na xuntanza destacouse que a Fundación la Caixa prioriza os proxectos de acción social
O acordo asinado este xoves tamén inclúe accións nos ámbitos educativo, científico e cultural
Galicia contará en 2026 cun novo reforzo do investimento social da Fundación “la Caixa”. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente da entidade, Isidro Fainé, asinaron este xoves un acordo de colaboración polo que a Fundación destinará 16 millóns de euros á comunidade, un millón máis ca no ano anterior. O novo compromiso consolida, ademais, unha tendencia ascendente nos últimos exercicios, xa que en 2025 a achega fora de 15 millóns e en 2024 situárase en 13 millóns.
Na xuntanza, na que tamén participou a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, Rueda puxo en valor o labor que a Fundación desenvolve en Galicia e subliñou a importancia de sumar esforzos entre administracións e entidades sociais para ofrecer unha resposta máis eficaz ás persoas que máis apoio precisan. O convenio mantén como eixos prioritarios a mellora das condicións de vida da infancia máis vulnerable, o acceso ao emprego de persoas en risco de exclusión, o envellecemento activo e saudable e a atención integral a pacientes con enfermidades avanzadas, ademais de incluír actuacións nos ámbitos educativo, científico e cultural.
Programa para maiores
A dimensión deste acordo apréciase tamén na pegada recente da Fundación no territorio. Segundo datos oficiais da propia entidade, en 2025 o seu programa para persoas maiores mobilizou en Galicia máis de 500 actividades en 25 centros, con case 9.000 participantes. Ese mesmo ano, a Convocatoria de Proxectos Sociais Galicia 2025 seleccionou 60 iniciativas de entidades sociais, cunha dotación de máis de 1,5 millóns de euros e un alcance previsto de máis de 11.700 persoas en situación de vulnerabilidade.
Ese apoio estrutural ao terceiro sector xa viña collendo forza nos anos anteriores. Na resolución da convocatoria social de 2024, a Fundación apoiou 55 proxectos en 23 concellos galegos, cunha previsión de atención a 11.256 persoas, implicando ademais a 254 profesionais e 441 persoas voluntarias. Pola súa banda, o programa de maiores desenvolvido en colaboración coa Xunta rexistrou entre 2013 e 2023 a participación de máis de 211.000 persoas en 6.200 actividades, o que dá unha idea do percorrido e da capilaridade deste tipo de colaboracións.
Ademais, a convocatoria territorial de 2026 da Fundación en Galicia, pechada o pasado 19 de febreiro, mantivo entre as súas liñas de actuación transversais a inserción sociolaboral, as oportunidades educativas para a equidade, a promoción da saúde e da saúde mental, a convivencia intercultural e a prevención das violencias e das adiccións. Isto reforza a idea de que o novo investimento non se limita a unha acción asistencial, senón que busca tamén favorecer autonomía, cohesión social e igualdade de oportunidades.
Xunto coa vertente social, o acordo mantén igualmente a aposta pola cultura, a educación e o coñecemento. A Fundación lembra que en Galicia vén impulsando exposicións itinerantes, programas educativos como EduCaixa e iniciativas de investigación científica, dentro dunha colaboración estable coa Xunta que se foi ampliando nos últimos anos tanto en orzamento como en alcance.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España