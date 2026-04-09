Los pulmones verdes de Santiago, protagonistas de la primavera

Para Santiago sus zonas verdes no son solo un complemento, sino una parte esencial de su identidad urbana. La abundancia de parques, jardines históricos y espacios naturales integrados en el tejido de la ciudad contribuyen de forma decisiva a su calidad de vida, puesto que ofrecen lugares de descanso y contacto directo con la naturaleza tanto para los habitantes como para los turistas. Con la llegada de la primavera estos lugares alcanzan uno de sus mejores momentos: la vegetación se renueva, los días se alargan y las temperaturas suaves invitan a redescubrirlos. Desde grandes parques con amplias áreas de paseo hasta rincones más recogidos con valor paisajístico y patrimonial, Santiago destaca por la diversidad y el cuidado de sus zonas verdes. Hacemos un recorrido por algunos de los enclaves más destacados para disfrutar del buen tiempo. Y es que aunque ahora mismo ya no luce el sol como en Semana Santa, los santiagueses tienen la esperanza de que las nubes y las lluvias intermitentes desaparezcan rápido.

1. Parque da Alameda

Ubicado a un paso del casco histórico, se trata del espacio verde de referencia para el ocio y el paseo en Santiago. Este parque urbano, de unos 85.000 metros cuadrados, articula tres zonas diferenciadas —el Paseo da Alameda, la carballeira de Santa Susana y el Paseo da Ferradura— que combinan valor paisajístico, histórico y social. La Alameda destaca por su riqueza botánica, con cerca de 90 especies y más de 1.500 ejemplares arbóreos y arbustivos, algunos de ellos singulares por su antigüedad o porte. A todo ello se suma su valor como mirador: el Paseo da Ferradura ofrece una de las vistas más reconocibles de la Catedral y del perfil histórico de la ciudad, convirtiéndose en un punto clave para visitantes y vecinos. Con amplias zonas de sombra, recorridos accesibles y espacios de descanso, la Alameda es para Santiago mucho más que un parque.

Parque da Alameda, a un paso del casco histórico / Antonio Hernández

2. Parque de Belvís

Belvís es uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. Se extiende a lo largo de la vaguada de Belvís como un espacio alargado de prados recorridos por un pequeño arroyo, en un diseño que respetó los muros, las bancadas del terreno y antiguas vías históricas como el callejón de As Trompas. Más que un parque convencional, funciona como un gran vacío verde que separa y al mismo tiempo conecta el recinto histórico con edificios de gran peso patrimonial, como son el convento de Belvís y el Seminario Menor. Sus vistas son de impresión, pues desde la parte más alta se obtiene una panorámica distinta del casco histórico y de las torres de la catedral sobresaliendo entre los tejados. Cuenta con más de 30.600 metros cuadrados y está pensado para el uso cotidiano: tiene amplias zonas de césped, bancos, itinerarios peatonales, áreas infantiles, zonas deportivas, fuentes e iluminación nocturna. Todo ello convierte Belvís en uno de los parques más completos de la ciudad, especialmente atractivo en primavera.

El Parque de Belvís tiene más de 30.600 metros cuadrados / CEDIDA

3. Parque de San Domingos de Bonaval

Es uno de los espacios verdes con más personalidad de Santiago, tanto por su ubicación como por su diseño. Se encuentra en la ladera de la Almáciga, sobre la antigua finca y el cementerio del convento dominico. Fue rehabilitado como zona verde urbana a partir de un proyecto del arquitecto Álvaro Siza, de modo que el recinto se convirtió en un espacio contemporáneo plenamente integrado en el entorno histórico. Bonaval destaca por ser un parque de diseño contemporáneo, que juega con las perspectivas. Su trazado en terrazas y plataformas aprovecha el desnivel del terreno y refuerza una de sus grandes singularidades: las vistas sobre los tejados de la ciudad histórica, que se amplían a medida que se asciende por la ladera. San Domingos de Bonaval no es solo un mirador, también posee interés botánico. El arbolado histórico fue completado con nuevas especies, lo que incrementó el valor vegetal del recinto, con especial protagonismo de la carballeira.

Parque de San Domingos de Bonaval, una de las zonas verdes compostelanas con más personalidad / Concello de Santiago

4. Bosque de Galicia

Se trata de una de las intervenciones paisajísticas más significativas de los últimos años. Situado en las laderas del Monte Gaiás, junto a la Cidade da Cultura, este ámbito funciona como una amplia zona natural de transición entre el entorno urbano y el paisaje periurbano compostelano. La información oficial destaca su dimensión y su valor ambiental: el proyecto ha alcanzado las 34 hectáreas de superficie tras su ampliación, con la plantación de miles de árboles de especies autóctonas, reforzando su papel como pulmón verde. A ello se suma su atractivo paisajístico, con senderos accesibles y puntos elevados desde los que se obtienen vistas abiertas de la ciudad y su entorno. Frente a los parques históricos del centro, el Bosque de Galicia ofrece una experiencia más vinculada a la naturaleza y al relieve del territorio, consolidándose como uno de los espacios más adecuados para pasear y desconectar.

Bosque de Galicia, en las laderas del Monte Gaiás / Cidade da Cultura

5. Granxa do Xesto

Este espacio verde se ubica en la falda del Monte do Pedroso y está concebido como una zona de transición entre el parque urbano y el bosque. En este gran espacio natural conviven masas de pinos, eucaliptos y especies autóctonas, además de pequeños lagos alimentados por minas naturales de agua.

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Granxa do Xesto, en la falda del Monte do Pedroso / Turismo de Santiago

Es, además, un lugar perfecto para el ocio con niños, pues cuenta con zonas de descanso, parque infantil, cafetería y distintos elementos deportivos. A todo ello hay que sumar su valor paisajístico, ya que desde la zona de la cafetería se obtiene una muy buena perspectiva de la ciudad.