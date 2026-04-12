Casamenteras del siglo XXI: "Tú sigue con tu vida mientras nosotras nos encargamos de encontrarte a alguien”

Según el estudio Percepción social del amor, dado a conocer recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 71,2% de los españoles cree que para tener una vida satisfactoria es importante una relación amorosa y uno de cada cuatro asegura que se ha creado un perfil en una aplicación de citas para ligar. A medio camino entre la casamentera de toda la vida y las apps de contactos, dos mallorquinas han creado y puesto en marcha este mismo año una web con la que quieren facilitar a sus usuarios la tarea de encontrar una pareja adecuada. "Tú sigue con tu vida mientras nosotras nos encargamos de encontrarte a alguien", aconseja Maria Contreras, una de las dos fundadoras de este servicio, que han llamado Bingali.

En la película 'Materialistas', Dakota Johnson interpreta a una joven que trabaja en una agencia especializada en encontrar la pareja perfecta a sus clientes. Eso mismo es lo que quieren lograr Contreras y su socia con su web, que se presenta como servicio profesional de selección de perfiles compatibles, aunque ellas se sitúan más en la línea del programa 'Love is blind', en el que los participantes llegan a comprometerse sin haberse visto. "Sabes que vas ahí [a la primera cita] y tienes muchas cosas en común con el otro, sabes que las cosas que son importantes para ti, esa persona o las comparte o al menos las acepta y las tolera, vas con otra expectativa", comenta la responsable de Bingali.

Una opción más

Agencias matrimoniales, citas a ciegas, asesores personales que organizan encuentros, eso ya existía en Mallorca… "No hemos inventado nada, es la casamentera de toda la vida", reconoce Contreras sobre la web puesta en marcha este año. En los dos primeros meses de funcionamiento de su proyecto ya se han registrado más de 70 personas, el primer paso para la búsqueda de pareja, tarea que sus responsables plantean a un medio-largo plazo: "Nuestro objetivo principal es que la gente esté tranquila, es todo muy manual, no hay inteligencia artificial, somos personas detrás que miran con detalle cada respuesta, cada e-mail que nos mandan". Registrarse no significa que comience la búsqueda de alguien compatible, las responsables de Bingali tienen que aceptar las solicitudes. Después, a través de más cuestionarios, cinco si se completa todo el proceso, van definiendo los perfiles. Se les pregunta por sus gustos, por su estilo de vida, por si hay algún rasgo físico que no soporten en otros, sus manías, sus expectativas, por si tolerarían a alguien que haya sido infiel anteriormente, hay quien abiertamente les dice que no quiere relacionarse con nadie que tenga que ver con su trabajo… "Si rechazamos un perfil es porque tenemos un motivo. Tenemos mucha información, entonces, simplemente hay respuestas que son muy 'red flags'", comenta la responsable del servicio, que tiene una categoría inicial gratuita y otras de pago.

Las formas de relacionarse y de buscar pareja han cambiado. / ING Image

Las citas son a ciegas para las dos personas que acuden, pero no para las casamenteras, que conocen sus perfiles. "Lo bonito de esto es que tú vas a una cita y dices de esto ya no me tengo que preocupar, porque todas esas horas que yo hubiera dedicado a eso, ya las han dedicado por mí, y sobre todo también esas fricciones que podría haber con esas conversaciones incómodas, que al final lo son y mucho, nos las ahorramos, y vamos a la cita, vamos a pasárnoslo bien, y a ver si hay feeling, porque lo demás ya está hecho", explica la cofundadora de la empresa.

Las chicas buscan hombres apañados, no buscan chicos a los que se les tenga que hacer todo»

De las solicitudes que han recibido, les ha sorprendido que la gente quiere conocer a otras personas de su mismo rango de edad. Las mujeres dan mucha importancia a cuestiones relacionadas con la convivencia, al reparto de tareas. "Las chicas buscan hombres apañados, no buscan chicos a los que se les tenga que hacer todo", apunta Contreras.

Volviendo al estudio sobre la Percepción social del amor, un 76,4% de los encuestados dice que "las prisas de la vida son algo negativo para el amor". Y ese dato tiene que ver el origen de la web creada por las dos mallorquinas: "Mucho de nuestro target también son personas divorciadas, que no tienen tiempo, porque a lo mejor tienen hijos, un trabajo, lo tienen todo y dicen qué pereza entrar en aplicaciones o irme a discotecas, ya no estoy para esto…". Ellas se convierten en lo que Contreras define como 'headhunter sentimental'. Su teoría es que si delegamos en otros para que nos busquen un piso o un trabajo según nuestras preferencias, por qué no hacer lo mismo en este otro plano personal. "¿Por qué no invertir en que alguien te busque una pareja? Es que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo para personas ocupadas, de un perfil que es ‘lo tengo todo y me falta solo esto pero no quiero dedicar mi tiempo y energía a ello’. Porque además cuanto más tiempo y energía gastan en eso esas personas que valoran mucho su tiempo, más frustración tienen sobre el amor y sobre lo que pueden encontrar y al final es como eso pasa a ser una montaña rusa emocional", reflexiona la ‘casamentera’ del siglo XXI.

Cuanto más tiempo y energía gastan esas personas que valoran mucho su tiempo, más frustración tienen sobre el amor"

Más datos: un 67% de los españoles cree que es falso que sea más fácil encontrar el amor en estas aplicaciones que de manera tradicional, pero un 65,1% reconoce que es "más fácil encontrar sexo que de manera tradicional" y un 73,1% asegura que "la gente miente más en estas apps que de manera tradicional".

En la vida real, las fundadoras de esta web se han encontrado con ejemplos de ello: "Mis amigas me decían, es que me meto en aplicaciones de citas, y qué pereza tener que hablar con 20 chicos de los que solo veo una foto. Que al final, la foto muchas veces lo que hace es llevarte a un mal camino, porque te puede llevar o a tener una expectativa más alta de lo que es, porque esa persona ha puesto su mejor foto, o lo contrario, que es a descartar un perfil que sería maravilloso, pero no sabe hacerse fotos, o elegirlas, y es una pena porque a lo mejor detrás de ahí hay un chico o una chica maravillosa, pero las fotos pues no son lo suyo".

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Contreras no ha visto 'Materialistas' para que no condicione su proyecto, pero la película se asemeja mucho a lo que han puesto en marcha. "Nosotras hacemos seguimiento de todo. Nos queremos asegurar que todo el proceso vaya bien. Tú vas a una cita y estás acompañada. Nos tienes ahí si nos necesitas o nos puedes contar luego qué tal ha ido, abiertamente. Lógicamente, si en algún caso hubiese una cita que fuese mal, automáticamente esa persona pasaría a estar fuera cien por cien, sin ninguna duda, y tomaríamos las medidas necesarias", concluye.