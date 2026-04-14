La Aemet aprueba este miércoles el nombramiento de Alicia López Rejas como nueva directora

El Consejo rector de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aprobará mañana, miércoles, el nombramiento de Alicia López Rejas como nueva directora de ese organismo, según han confirmado este martes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de la citada cartera, Sara Aagesen, mantendrá además un encuentro con López Rejas en el marco de este relevo al frente del organismo nacional, de acuerdo con estas mismas fuentes oficiales.

La nueva responsable de la Aemet, Licenciada en Ciencias Físicas y perteneciente al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, cuenta con más de 30 años de trayectoria en la administración pública.

Dentro de la Agencia de Meteorología, López Rejas ha trabajado en distintos ámbitos de la predicción operativa, como la aeronáutica, la marítima y la de fenómenos meteorológicos adversos y, entre otros puestos, ha ocupado la jefatura del Centro Nacional de Predicción.

En la actualidad, es coordinadora de Área Supervisora de Servicios Meteorológicos en la Subsecretaría del citado ministerio, desde donde coordina y dirige la labor de la Subsecretaría como Autoridad Nacional de Supervisión y Competente para los servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, conforme al Reglamento del Cielo Único Europeo.

También ha participado activamente en la actividad docente de la Aemet, coordinando e impartiendo numerosos cursos a lo largo de varias ediciones.

Su nombramiento dentro del organismo nacional se producirá pocos días después del cese, a petición propia, de María José Rallo como presidenta de esa agencia, cargo que ostentaba desde diciembre de 2023. Ese asunto, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), se planteó y deliberó en el Consejo de Ministros del pasado martes a propuesta de la vicepresidenta tercera, que agradeció a Rallo sus servicios al frente de la Aemet.

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En los últimos meses, la agencia ha vivido un conflicto laboral que se resolvió el pasado 26 de marzo cuando se llegó a un acuerdo con los sindicatos que incluye "mejoras de retribuciones" para "compensar puestos de trabajo, responsabilidad, horas extra y refuerzo de plantilla", entre otros asuntos.