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Violencia de género

Avanza la investigación del asesinato machista en Córdoba: la víctima fue atacada con un arma larga tipo cuchillo en un rellano de la vivienda

La Policía Nacional agotará las 72 horas previstas por la ley y pondrá este jueves a la expareja de la víctima a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer

UVI del 061 desplazada al pasaje Virgen de Luna el lunes pasado, cuando ocurrió el suceso.

UVI del 061 desplazada al pasaje Virgen de Luna el lunes pasado, cuando ocurrió el suceso. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba

Tulia, la víctima del asesinato machista en Córdoba, fue atacada con un arma larga tipo cuchillo, en un rellano del edificio donde residía en el barrio de la Fuensanta de Córdoba. Así se desprende de la investigación del presunto asesinato machista, tras el que la Policía Nacional detuvo a la expareja sentimental de la víctima como supuesto autor de los hechos.

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba realizó este martes la autopsia al cadáver de la víctima, que era de nacionalidad colombiana, contaba con 64 años de edad y tenía dos hijos de 23 y 25 años. El informe sobre las causas de la muerte será adjuntado al atestado que elabora la Policía Nacional sobre el crimen.

Fuentes de la investigación consultadas por Diario CÓRDOBA avanzan que este cuerpo podría finalizar sus diligencias a lo largo de este miércoles. Previsiblemente, una vez concluido ese trabajo, mañana jueves a primera hora pondrá tanto sus pesquisas como a la expareja sentimental de Tulia a disposición de la plaza 2 de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, donde ha recaído la causa.

Córdoba. Concentración contra la Violencia Machista en la Plaza de la Juventud. Asesinato violencia de género en la Fuensanta, Pasaje Virgen de Luna 1

Familiares y allegados de la víctima se abrazan en la concentración de protesta contra su asesinato. / Manuel Murillo

La Policia agotará las 72 horas que fija la ley

De esta forma, la Policía prevé agotar las 72 horas que fija la ley como tiempo máximo para poner al detenido a disposición judicial, ya que fue arrestado el lunes pasado. Cabe recordar que el sábado 11 de abril, cuando fue detenido tras la denuncia de la víctima por un presunto maltrato sufrido en su vivienda, se negó a declarar ante la jueza de Instrucción 6, que se hallaba en funciones de guardia.

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La jueza le impuso una orden de alejamiento, la medida solicitada por el abogado de la víctima y por la Fiscalía, con la prohibición de aproximarse a la fallecida a una distancia inferior a 500 metros. Dado que el detenido y su expareja residían en la misma comunidad de vecinos, en el número 1 del pasaje Virgen de Luna, los agentes acompañaron al hombre para que abandonase su vivienda, conduciéndolo al domicilio de un familiar. Presuntamente, el lunes, cuando tenía que comparecer en un juicio rápido por la denuncia del fin de semana, habría quebrantado la orden de alejamiento para asesinar a la víctima.

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