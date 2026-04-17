Medios de Maldivas apuntan a la "manipulación artificial" del ecosistema de la isla donde un tiburón atacó al joven alicantino

Las primeras hipótesis que lanzan desde Maldivas sobre lo ocurrido en el ataque de un tiburón a un turista alicantino de luna de miel y que se encuentra en estado muy grave tras amputársele una pierna es que se trate de una "consecuencia predecible" de la manipulación artificial del ecosistema marino de Kooddoo, la isla donde se produjo el trágico ataque del tiburón.

Aún se desconoce qué tipo de escualo le atacó, ya que hay varias posibilidades, como el gran tiburón blanco y el tiburón toro. Estas dos especies son habituales de la zona del atolón de Kooddoo, donde los turistas suelen acudir a verlos y nadar junto a ellos. De hecho, el extremo norte de la isla se llama literalmente Shark Garden (Jardín de tiburones, en castellano).

Experiencia ofrecida por empresas

Se trata de una experiencia que ofrecen multitud de empresas por todas las Islas Maldivas y que, en el caso de Kooddoo, isla de muy pequeñas dimensiones ya que apenas tiene 0,82 km2 de superficie total, figura entre las opciones destacadas a elegir por el único resort que hay allí. Los ataques de tiburones son poco frecuentes en Maldivas pero tampoco es imposible que se produzcan, por muy seguros que afirmen ser los tours de buceo y snorkel. Tanto en 2024 como en 2025 hubo una agresión de tiburón en el archipiélago.

El Servicio de Policía de Maldivas ha confirmado este viernes a través de una nota de prensa que ha abierto una investigación sobre el ataque de un tiburón a un joven turista alicantino, quien se encontraba en ese país de luna de miel con una joven castellonense, para esclarecer las causas de lo sucedido. Los medios locales maldivos como Mihaaru y The Edition explicaron que la Policía informó de que el suceso ocurrió concretamente en la tarde del pasado sábado, 11 de abril. La comunicación oficial de la Policía de Maldivas llegó tras la publicación de la noticia por parte de Mediterráneo. Dieron a conocer así finalmente a conocer que el afectado es "un turista español".

Agregaron que, además de la amputación de la pierna por "laceraciones profundas" por el ataque del escualo, la otra pierna también resultó dañada.

"Tendrá toda la asistencia"

El cuerpo de policía de Maldivas incidió en que trabaja de cerca con diversas agencias para asegurar que el joven alicantino, en estado muy grave en un hospital de Malé, reciba "toda la asistencia requerida" para un caso tan grave.

Según pudo confirmar este diario con fuentes de la familia de la chica castellonense, este duro ataque se produjo durante una excursión acuática que la pareja realizó durante el viaje de novios, después de casarse en las últimas semanas en España. De acuerdo con la familia de la esposa, se ha tratado de una negligencia grave de la empresa turística con la que contrataron esta experiencia. Aseguran que la compañía cometió una "imprudencia" e indican que la joven ya ha presentado una denuncia a las autoridades de Maldivas.

Parte médico

Los mismos medios locales aseguraron ayer que el paciente alicantino se encuentra mejorando, después de que las informaciones tras el ataque del tiburón apuntasen a una condición crítica. En concreto, The Edition indicó que el joven ya no necesita soporte vital (algo a lo que sí se tuvo que recurrir desde el sábado hasta ayer, tras perder muchísima sangre por el mordisco). La familia no ha confirmado por ahora este extremo. Según fuentes familiares de la mujer, un mordisco dejó muy dañada la extremidad de rodilla para abajo.

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La amputación total de la pierna con éxito fue una medida que, a la postre, podría ser lo que ayude a salvarle la vida finalmente, aseguran citando a médicos del ADK Hospital de Malé, donde se encuentra ingresado y está en compañía de su esposa, que corrió mejor suerte que este médico residente que se encuentra especializándose en ginecología y que es natural de Alicante. En esta ciudad, el suceso ha producido gran consternación, más teniendo en cuenta la reciente boda de la pareja.